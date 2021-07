Wilson Sporting Goods et CUPRA lancent une collection capsule de paddle

07/07/2021 à 19:02 CEST

Sport.es

Wilson Sporting Goods Co. présente en juillet son collaboration internationale avec CUPRA, l’entreprise automobile qui se distingue par être une marque innovante et disruptive.

Wilson et CUPRA unissent leurs forces pour développer un collection capsule de produits conçus conjointement, qui comprend une raquette de paddle-tennis, un sac et une chemise qui seront présentés en septembre et qui peuvent être achetés via Wilson.com et une distribution sélective de CUPRA et Wilson en Europe. “Le lancement de Wilson Bela CUPRA est un signe de notre engagement dans l’expansion du paddle-tennis, le sport qui se développe le plus en Europe”, a-t-il déclaré. Antonino Labate, directeur de la stratégie, du développement commercial et des opérations chez CUPRA. “CUPRA est la marque automobile la plus présente dans le monde du paddle-tennis, et nous sommes très fiers de participer à un tournoi aussi important que le Championnat d’Europe, qui rassemble les meilleures équipes nationales de padel. Nous croyons fermement en son potentiel international et visons à en faire un sport olympique.

Innovation appliquée au sport

L’emblème de la collection est la CUPRA Padel, une raquette de padel qui a une tête en fibre de carbone qui permet aux joueurs de frapper avec une puissance maximale. Le noyau de la raquette est en caoutchouc EVA souple pour donner une plus grande sensation au coup, mais avec une incroyable absorption des chocs, qui génère un mélange idéal de confort et de puissance. La raquette de paddle-tennis CUPRA peut être achetée pour 280 €. La collection Wilson Bela Cupra se compose également d’une chemise technique CUPRA Seamless Shirt (45 €) et d’un sac de paddle CUPRA Padel Bag Black / Silver (110 €).

“Suite à l’élan acquis avec Fernando Belasteguín Bela, cette collaboration avec CUPRA fait partie de notre stratégie créer des produits innovants et de valeur qui changent les règles du jeu et stimulent la croissance du paddle-tennis, en faisant un sport encore plus gratifiant et ouvrant de nouvelles opportunités pour les deux marques afin de construire une communauté plus large autour de ce sport & rdquor ;, il États Hans-Martin Reh, directeur général des sports de raquette chez Wilson.

Dans le cadre de cette collaboration, Fernando Belasteguín Bela jouera avec la raquette de paddle-tennis Wilson × CUPRA en quatre tournois lors de cette édition du World Padel Tour 2021. « Le plus excitant est l’union de la marque numéro 1 des sports de raquette avec une entreprise qui a un grand impact sur l’industrie automobile. Le syndicat vise à faire grandir ce sport dans le monde et à le faire atteindre plus de pays. Je suis très reconnaissant qu’ils m’aient fait confiance pour ce projet & rdquor;, a déclaré Fernando Belasteguín.