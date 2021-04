Wilstermann entre en phase de groupes grâce à Meleán et Osorio

04/08/2021 à 05:36 CEST

. / La Paz

le Wilstermann de Cochabamba a remporté ce mercredi par 1-2 à Atlético Palmaflor et accède à la phase de groupes de la Copa Sudamericana grâce aux buts du Bolivien Alejandro Meleán et du Colombien Humberto Osorio. L’équipe de Quillacollo a commencé à gagner avec le but du Colombien Oswaldo Blanco à 4 minutes, mais Meleán le 28 et Osorio en 88, ils ont inversé le score.

Sous les ordres de l’ancien entraîneur bolivien Mauricio Soria, les «aviateurs» ont répété 2-1 au match aller en mars contre un Palmaflor qui avait fait ses débuts au Brésilien Thiago Leitao sur le banc. Palmaflor a montré un match offensif dès le début, ce qui a permis à Blanco de faire avancer son équipe avec une tête à la minute 4, après avoir reçu un centre de l’Espagnol Jaime Santos. L’égalité «aviateur» est intervenue à la 28e minute, après que l’Argentin Patricio Rodríguez a réussi à récupérer et à retenir le ballon à plusieurs reprises et à faire une passe parfaite pour le but de Meleán.

La seconde mi-temps a été intense et très mouvementée, l’arbitre bolivien Juan Nelio García ayant présenté le carton jaune à huit reprises, à l’exception de quatre en première mi-temps.

Le Wilstermann déjà classé a prolongé le compte favorable à la 88e minute, avec un centre de Meleán pour qu’Osorio finisse par mettre le ballon dans le but gardé par Salvatierra.