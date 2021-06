Wilton Manors Gay Pride Horror était un accident tragique – pas une attaque Not 10z viral

J’habite à Wilton Manors. Lorsque l’incident s’est produit la nuit dernière, comme la plupart des gens, ma première pensée a été qu’il s’agissait d’une autre d’une série d’attentats terroristes perpétrés par la droite. En effet, le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis (un ami de la famille, pour ce que ça vaut) a tout de suite déclaré qu’il s’agissait d’une « attaque terroriste contre la communauté gay », ce qui a malheureusement alimenté cette spéculation. La plupart des témoins là-bas semblaient penser que c’était aussi ça.

Ce n’est pas ce qui s’est passé.

Ce n’était qu’un horrible accident. Le chauffeur est gay et membre du Gay Men’s Chorus de Fort Lauderdale et d’une partie de la communauté ici – et ce qu’il a dit à la police était apparemment vrai : quand son tour était le suivant dans le défilé, son pied s’est coincé entre le gaz et le frein et il a perdu le contrôle du véhicule, s’est écrasé à travers une clôture et a tragiquement tué une personne (un autre membre de la chorale des hommes gais), en a blessé grièvement une autre et a presque atteint la représentante Wasserman-Shultz.

Je comprends pourquoi le maire Trantalis et d’autres témoins pensaient que ce dont ils ont été témoins était une attaque – et cela témoigne à la fois du climat dans lequel nous vivons et de la violence de la droite récemment que c’était la première réaction à penser qu’il s’agissait d’une attaque. Mais ce qui a suivi l’incident témoigne également de notre besoin en tant que communauté d’*attendre les faits* avant de faire des déclarations incendiaires (et des gros titres incendiaires) qui peuvent aggraver la situation et éventuellement conduire à plus de violence.

De Newsweek :

Les responsables pensent qu’un incident au cours duquel un homme a été tué et un autre grièvement blessé après qu’un conducteur a heurté des spectateurs lors d’un défilé de la fierté dans le sud de la Floride samedi soir était un accident. Le conducteur de la camionnette qui a heurté la foule lors de la parade de la fierté de Wilton Manors Stonewall aurait fait partie de la famille Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus et ne ciblait pas délibérément la communauté LGBTQ. “Nos collègues de Chorus ont été blessés et le conducteur fait également partie de la famille Chorus”, a déclaré le président du groupe, Justin Knight, dans un communiqué, via NBC. « À ma connaissance, ce n’était pas une attaque contre la communauté LGBTQ. » Chris Caputo, commissaire de Wilton Manors City, a également tweeté qu’« il semble de plus en plus probable » que la collision soit un accident.

Nous prions tous pour la famille de la personne qui a été tuée ici à Wilton Manors et prions pour que la deuxième victime, toujours accrochée à la vie à l’hôpital de Broward, survive.

Si l’accident du conducteur a été causé par l’ivresse (il convient de noter qu’il n’y a aucune preuve qu’il l’était, au moment d’écrire ces lignes), alors il devrait aller en prison. S’il n’était pas ivre et que c’était littéralement son pied coincé pendant quelques instants mortels, je prie pour son âme car le reste de sa vie sera hanté par ces quelques instants hier soir – et ce qu’il aurait pu faire, le cas échéant , pour l’avoir empêché.

La communauté gay ici à Wilton Manors est dévastée par ce qui s’est passé. Peut-être même plus parce que c’était un accident, qui ne permet pas de se concentrer sur l’indignation ou la tristesse – juste le chaos inculpable de la vie et l’horreur qui peut arriver à tout moment à chacun d’entre nous.

