“Wily” Carlos Sainz et la “psychologie” d’un long premier relais

Carlos Sainz s’avère être un « vieux pilote rusé » avec Damon Hill louant sa stratégie de course, dont il estime que l’Espagnol a décidé, lors du GP d’Autriche.

Sainz s’est qualifié 11e pour la deuxième course du Red Bull Ring, ce qui lui a permis de choisir librement ses pneus pour la course du dimanche.

Promu à la dixième place sur la grille suite à la pénalité de Sebastian Vettel, l’Espagnol est parti en pneus durs, a fait un énorme relais d’ouverture de 48 tours en pneus durs et a changé pour des Pirellis medium frais pour les 20 derniers tours impairs.

Il s’est frayé un chemin jusqu’à la sixième place, dépassant Daniel Ricciardo dans les derniers tours, mais a été classé P5 après l’application de la pénalité de 10 secondes de Sergio Perez.

“Carlos est un vieux pilote rusé, il le fait en quelque sorte furtivement”, a déclaré Hill au podcast F1 Nation.

« C’est un vrai penseur, et puis soudain, à la fin de la course, je me suis dit ‘Oh mon Dieu, Carlos est cinquième, d’où ça vient ?’

« J’aimerais savoir si c’était la stratégie de Carlos ou si Ferrari l’a proposé.

“Je parie que Carlos a dit” écoutez, c’est ce que je vais faire. Je vais mettre un set dur et être long et je vais être rapide à la fin ». Et il fonctionne.”

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Le champion du monde 1996 a évoqué la psychologie impliquée dans un one-stopper avec un long premier relais car, avec des pneus neufs dans les derniers tours, le poursuivant sait qu’il est plus rapide et le pilote traqué est bien conscient qu’il est un canard assis.

“C’est ce qui est extraordinaire avec les stratégies de course, c’est qu’en fait, vous avez cette option”, a déclaré Hill.

« Très peu de gens optent pour cette option parce qu’évidemment, si vous vous qualifiez dans le top dix, vous avez épuisé l’un de vos pneus souples en option, donc vous ne l’obtenez pas. Mais c’est incroyable à quel point vous pouvez faire de l’arrière avec un long premier relais et être racé à la fin.

“C’est démoralisant pour les pilotes d’être rattrapé, donc il y a une sorte de facteur psychologique quand vous regardez un gars qui peut être loin mais qui vous fait perdre deux secondes par tour à la fin d’une course. Vous savez que vous allez être obtenu à un moment donné.

“Et c’est aussi inspirant d’un autre côté, inspirant d’être plus rapide que tout le monde, donc vous allez réellement plus vite parce que vous vous sentez plus vite parce que vous êtes en fait plus rapide.

“Psychologiquement, c’est une très bonne tactique, même si bien sûr la science dit que la meilleure chose à faire est de se qualifier en pole position et de partir au loin.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.