Wim Wenders a dirigé la campagne Salvatore Ferragamo Automne 2021 – WWD

MILAN — Une rencontre sur un plateau de tournage peut-elle déboucher sur une histoire d’amour ? Oui, selon Wim Wenders et Salvatore Ferragamo.

Le réalisateur acclamé et la marque de luxe se sont associés pour créer la campagne publicitaire automne 2021 du label florentin, faisant la promotion de la dernière collection conçue par l’ancien directeur créatif Paul Andrew.

Fidèle à l’ambiance futuriste de la programmation, Wenders a conçu une vidéo inspirée d’un film de science-fiction intitulée “A Future Together”. Chronique d’une histoire d’amour naissante sur le tournage d’une aventure de science-fiction, les protagonistes de la vidéo sont un réalisateur, interprété par l’actrice émergente italienne Gaia Girace – qui a fait ses débuts internationaux dans le rôle de Lila Cerullo dans l’émission télévisée “Mon brillant ami” basé sur Elena Le livre homonyme de Ferrante – et un ingénieur du son, un rôle joué par l’artiste et musicien suédois Felix Wilhelm Sandman, membre du populaire boys band FO&O. En travaillant ensemble sur le tournage, les deux finissent par se connaître et tombent amoureux.

Conçue par Wenders dans le but de « regarder l’avenir avec optimisme », la publicité a été filmée dans le nouveau développement commercial City Life de Milan.

Ici, Wenders discute avec WWD du concept derrière la campagne et révèle des détails sur son “making of”.

WWD : L’atmosphère de science-fiction a tendance à être sombre et lugubre. Comment avez-vous introduit la positivité ?

Wim Wenders : Vous pointez du doigt le cœur du problème. La plupart des films de science-fiction sont dystopiques. Vous souvenez-vous d’un film de science-fiction qui dépeint une image optimiste du monde ? Je ne peux pas. Je suppose que c’est parce que la science-fiction, dans sa nature, traite avant tout de l’époque dont elle est faite. Son idée de l’avenir est motivée par le présent respectif. Les films de science-fiction décrivent toujours les plus grandes peurs de l’époque où ils ont été conçus.

Nous tous aujourd’hui, vivant toujours dans les contraintes et l’horreur de la seule pandémie à laquelle nos générations ont jamais été confrontées, nous ne regardons pas exactement vers un avenir prometteur, avec la crise climatique, le problème des migrations et la question non résolue de la pauvreté qui pèsent sur tout. Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, une attitude positive était et reste un défi. Comment surmonter ça ? Si vous aviez le temps de développer une histoire vraie, je pourrais penser à quelques solutions. Mais dans une publicité, vous n’avez pas le temps. Ce qui a simplifié les choses : le chemin le plus direct vers une attitude positive était d’introduire une histoire d’amour, ce que j’ai fait.

Le client a d’abord été un peu étonné, mais il a ensuite compris que c’était un moyen clair et simple d’éviter le piège de la dystopie. En fait, ils m’avaient cité quelques films de science-fiction qu’ils aimaient, surtout pour leur look, dont Gattaca. J’aime ce film, mais mec, c’est toujours dystopique et sombre. Mais, bien sûr, le client ne voulait pas du tout sombre, c’est compréhensible. J’ai donc essayé de transformer une ambiance peut-être dystopique en un environnement joyeux et énergique. Et la clé de tout cela était l’histoire d’amour en son milieu.

WWD : Comment s’est passé le travail avec Felix et Gaia ?

WW : La joie pure. Et pure chance. Je n’avais connu aucun d’eux avant. J’ai vu des vidéos, des extraits de films ou de séries qu’ils avaient fait. Et puis je les ai vus en personne. Et j’ai tout de suite aimé la présence juvénile qu’ils dégageaient tous les deux. Pourtant, tous deux avaient aussi une certaine sincérité envers eux. Mais qui aurait pensé que ça marchait si bien ? Les deux s’entendaient très bien, dès le départ. Et nous avons créé un climat de tournage qui leur a permis d’apporter une partie d’eux-mêmes, leurs propres personnalités ou particularités, leurs propres improvisations. C’était génial. Je n’hésiterais pas à travailler avec les deux sur un format plus long.

WWD : Comment s’est passé le tournage dans un nouveau Milan, qui est très différent de l’image de carte postale de l’Italie ?

WW : C’était un autre défi. J’avais décidé d’être à Milan deux semaines avant le tournage, afin de pouvoir développer mon scénario à partir d’endroits que je trouverais dans la ville. L’idée d’un environnement de science-fiction dépendait entièrement de la recherche des bons endroits. Nous avons donc cherché des jours et des jours. Rien ne m’a convaincu. Il y avait quelques endroits futuristes, mais certains étaient trop connus, et certains ne me laissaient tout simplement pas la liberté de tourner. J’ai besoin d’un décor à 360 degrés, je ne peux pas tirer dans une seule direction. Et puis il y avait cet inconvénient terrible et des plus déprimants : c’était février ! Milan peut être très tombant et pluvieux et gris en février, surtout au milieu d’une pandémie.

Et puis j’ai trouvé ce quartier autour du « City Life Park » et du MiCo, le nouveau Milan Convention Center. Ça y est, j’ai su au premier coup d’œil. Tout ce dont nous avions besoin, c’était du soleil. Et bon, il pleuvait tout au long de la pré-production, et les deux jours du tournage, le soleil brillait et nos endroits étaient magnifiques, amusants et pleins d’espoir. Parfois, vous avez besoin d’un peu d’aide des anges de la météo.

