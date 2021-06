Wimbledon 2021 – La chance de Novak Djokovic

27/06/2021 à 12:23 CEST

Les portes du All England Club s’ouvrent deux ans plus tard pour accueillir un Novak Djokovic accéléré vers l’histoire, avec l’Australie et Paris déjà conquis cette saison et avec la tâche épique d’accomplir leur sixième Wimbledon et d’égaler ainsi le record du Grand Chelem (20) de Roger Federer Oui Raphael Nadal.

Le désavantage avec lequel le Serbe a commencé à son arrivée sur le circuit a déjà été pratiquement annulé. Lorsqu’il a remporté son premier tournoi majeur, en Australie 2008, Federer en avait douze, tandis que Nadal en avait trois. Le meilleur joueur de tennis en herbe de l’histoire a réduit la marge, au point qu’entre les trois il n’y a déjà qu’une différence de tournoi. Nadal chassé tous les 20 Federer en octobre dernier à Roland Garros et Djokovic pourrait équilibrer la balance à Londres, où il vise également à faire un pas de plus vers le « Golden Slam ».

Seul Steffi graff dans l’histoire, il a réussi à remporter le Big Four et la médaille d’or olympique la même année, et Djokovic, qui a déjà réalisé 40 % du travail, cherche à prendre une autre bouchée de l’histoire.

Son bilan à Wimbledon ces dernières années est impeccable. Il est le vainqueur des deux derniers titres, le dernier le plus dommageable pour ses rivaux, en traçant deux points de championnat contre un Federer qui arrive maintenant avec des doutes sur sa scène préférée.

“Halle n’arrivera pas ici”, a prévenu le Suisse, qui n’a disputé que quatre tournois cette saison et compte cinq victoires dans le sac, dont une seule sur gazon.

Son mauvais caractère en Allemagne, où il a attendu des heures pour assister à sa conférence de presse après son élimination pour ne rien dire d’inapproprié, était du jamais vu depuis ses années junior. Wimbledon est sa maison, mais voir sa photo sur le court central rappelle trop cette terrible finale avec Djokovic en 2019, dernier match officiel joué dans la Cathédrale.

Son optimisme passe par le niveau de Paris, où, avec la vitole d’être dans une Grande, il a grandi pour atteindre les huitièmes de finale. Ici, il a gagné huit fois – un record masculin – et depuis 2003, il n’a perdu qu’une seule fois avant les quarts de finale (2013). De plus, il évitera Djokovic jusqu’à une hypothétique fin. L’absence de Raphael Nadal, qui se reposera pendant Wimbledon et les Jeux olympiques pour préserver son corps, empêche un autre duel titanesque comme celui de 2019, celui qui était une réédition de la grande finale de 2008.

Sans les Baléares, nombreux sont ceux qui tenteront d’assumer l’affiche de troisième favori d’un Grand Chelem qui n’a compté que quatre champions depuis 2003 : ceux déjà évoqués Federer (8 titres), Nadal (2 et Djokovic (5) et le quatrième en discorde, Andy Murray, qui a triomphé en 2013 et 2016 et revient dans le tournoi quatre ans plus tard.

L’Écossais, oui, est l’ombre du champion d’antan, même s’il continue de montrer le même amour que toujours pour son sport. Son niveau n’est peut-être plus au même niveau que celui qui a remporté trois Grands et était numéro un mondial, mais, tant que son corps tiendra, il ira à Wimbledon pour se battre.

Avec l’intention de succéder aux « Big Four », ils apparaissent Stefanos Tsitsipas, récent finaliste et perdant à Roland Garros, Daniel Medvedev, qui a remporté son premier tournoi sur gazon à Majorque, Alexandre Zverev Oui Matteo Berrettini, vainqueur à Halle. Celui qui ne sera pas Dominique Thiem, souffrant d’une maladie du poignet due à une blessure à Majorque. L’Autrichien continue avec son malheureux 2021 et évitera le Grand Chelem qui, historiquement, est donné le pire.