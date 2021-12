WIN NFT HORSE TRON lancera un test bêta ouvert le 6 décembre

Singapour, Singapour, le 5 décembre 2021,

Après six mois de développement actif, l’équipe derrière WIN NFT HORSE, l’un des projets GameFi les plus en vogue du marché, a annoncé qu’elle lancerait officiellement le test bêta ouvert le 6 décembre 2021 sur le réseau TRON.

WIN NFT HORSE est un jeu de courses de chevaux multichaîne «GameFi NFT Metaverse» développé conjointement par la Fondation APENFT et WINKLink, optimisé par TRON. Le jeu fonctionne à la fois sur Ethereum et Binance Smart Chain (BSC), en plus d’être le tout premier projet GameFi lancé sur la blockchain TRON.

Après le test bêta fermé sur le réseau TRON le 18 novembre, toutes les données ont été effacées. En conséquence, seuls les chevaux d’origine (NFT) ont été conservés. Cette prochaine version sur TRON enregistrera les données du joueur, permettant aux joueurs de se battre pour des incitations et de découvrir la joie du jeu.

WIN NFT HORSE est un jeu de courses de chevaux de haute qualité qui offre de nombreux divertissements et un gameplay de bataille riche construit sur huit niveaux différents et a des effets visuels impressionnants, avec des détails précis sur les cavaliers et les chevaux. Les joueurs peuvent effectuer des tâches quotidiennes et faire correspondre un seul cheval ou faire correspondre différents niveaux de chevaux pour créer des combinaisons illimitées et utiliser leur stratégie pour jouer contre d’autres joueurs. Avec des téléchargements pris en charge sur toutes les plateformes, WIN NFT HORSE permet à tous les fans de GameFi de se joindre quand et où ils le souhaitent sans la limitation des téléphones mobiles.

« WIN NFT HORSE s’est toujours engagé à explorer de nouvelles idées GameFi, menant la nouvelle vague de « jouer pour gagner » tout en transformant le monde du jeu traditionnel », a déclaré Lam Wang, chef de projet chez WIN NFT HORSE. « Nous pensons que les jeux blockchain ont un bel avenir et espérons introduire la technologie GameFi dans un segment plus large du marché tout en incitant suffisamment les joueurs à s’engager et à profiter du processus via WIN NFT HORSE. »

L’équipe WIN NFT HORSE organise également un événement de largage pour les détenteurs de TRX et NFT ; la date d’inscription a maintenant été prolongée jusqu’au 6 décembre 2021. Pour plus d’informations sur les règles et les modalités d’inscription, visitez notre Support.

