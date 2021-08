Win obtient un ticket pour Ngannou: met KO Lewis en trois rounds

Ciryl Gane est l’intelligence pure. Avant Derrick Lewis, il savait dresser un plan qu’il croyait parfait. Et c’était. Il voulait fatiguer ‘The Black Beast’ et endommager ses jambes. Petit à petit, il l’a fait et au troisième tour, il a trouvé sa place. Il a gagné, dans le main event de l’UFC 265, par TKO et soulève ainsi l’Interim Heavyweight Championship. Francis Ngannou n’a pas pu se mesurer à cette date à Lewis car il n’est pas arrivé dans des conditions optimales (après s’être proclamé champion, le Camerounais a voyagé dans son pays et ne s’est pas entraîné) et de là est venu le titre intérimaire. Maintenant, Win doit saisir sa chance. Il s’est également plié au moment de la pression : “Ce serait un grand combat. Faisons-le», a-t-il lancé. La balle est dans le camp de l’UFC et du champion absolu.

La feuille de route de Lewis dans le combat était également claire. Il voulait minimiser ses efforts et exploiter autant d’énergie que possible lorsqu’il tendait les mains. Avec cette mission, il est sorti et a mis plus de 30 secondes pour lancer son premier coup (un coup de pied). Le plan était clair. Gane a fait preuve d’intelligence parce qu’il a ajouté la menace à son idée. Cela a beaucoup fait hésiter Derrick, ce qui était la clé. Le Français a parfaitement pris la distance, mais au lieu de s’exposer avec le jab, il a utilisé ses jambes pour éloigner son adversaire.. C’était la chose intelligente à faire.

De cette façon, la punition s’accumulait. On pouvait dire que ‘The Black Beast’ se battait à la maison (il réside à Houston) et chaque coup qu’il lançait était scandé, mais la différence était claire. Au troisième tour, après plusieurs coups de pied, Gane blesse Lewis à la jambe gauche. Il a senti le sang de Gane et est parti avec tout. Il s’est connecté, bien que Lewis ait imploré un “coup de chance”. L’Européen n’a pas fait confiance (Lewis est le plus gros KO de l’histoire des poids lourds de l’entreprise). Il attendit son moment, continua à se connecter jusqu’à ce qu’il en ait fini avec son adversaire. La progression de Gane est incroyable. Il était champion du monde de muay thai, il est allé au MMA, après trois combats professionnels l’UFC l’a signé et sept combats plus tard il reste invaincu et est déjà champion. En MMA, ils n’aiment pas les doubles champions. Le poids lourd de l’UFC a besoin d’un seul roi : Ngannou ou Gane. C’est la prochaine étape de la division.