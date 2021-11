Winamp est de retour : le baladeur qui nous accompagnait à l’adolescence est sur le point de ressusciter | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui écoutaient de la musique sur votre ordinateur, que vous téléchargiez des albums dans des endroits très sombres et que vous égalisiez toujours le son, vous connaissez Winamp, le lecteur de musique qui nous a donné des soirées de gloire.

Avant que Spotify n’existe et bien avant que toute la musique du monde ne soit sur YouTube, nous, les jeunes, avons vécu en cherchant de la musique sur Internet. Premièrement, parce que nous ne pouvions pas nous permettre toute la musique qui sortait, et deuxièmement, parce que s’en emparer était une aventure.

A partir de cette époque, je parle de la décennie des années 2000 (nous ne sommes pas si vieux), il y avait plusieurs lecteurs de musique qui ont atteint la gloire chez les adolescents. Chacun pour des raisons différentes, mais chacun plus ringard que le précédent.

Mais l’important, c’est qu’il était capable de lire tous les formats de musique, que son apparence pouvait être personnalisée et que, bien sûr, la basse et la basse pouvaient être jouées (plus d’un producteur de musique est sorti de cette époque).

Et s’il faut en souligner une parmi toutes les offres qui nous sont parvenues, dans mon cas je nommerais Winamp, le joueur qui m’a accompagné pendant des milliers d’après-midi tout en faisant ses devoirs et en surfant sur le net.

Le fait est qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle nostalgique, ni d’une nécrologie pour le joueur. Rien de tout cela, cette nouvelle est parce que Winamp revient d’entre les morts (maintenant pour de vrai).

Winamp se rapproche de sa relance après plus de 10 ans passés. Le site a été repensé, le logo a changé et il existe déjà une inscription pour les utilisateurs qui souhaitent essayer la version bêta du lecteur multimédia.

Quand il sortira ou s’il sera payant ou gratuit, nous ne savons toujours pas, ni si un service comme celui-ci ces dernières années a beaucoup de sens, mais la réalité est ce qu’elle est et Winamp est de retour. Quels souvenirs.