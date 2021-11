Winamp est-il toujours vivant ? Un téléchargement mis à jour est « à venir »

Avant les playlists Spotify, avant iTunes, il y avait Winamp. Si vous gériez la musique dans les années 90, vous utilisiez Winamp. Maintenant, il revient avec un tout nouveau téléchargement d’application.

Un nouveau site Web, un logo et un nouveau formulaire d’inscription bêta attendent tous ceux qui consultent le site Winamp. La dernière version de Winamp était la 5.666, qui a fait ses débuts en 2013. Pendant près de cinq ans, la seule mise à jour du lecteur mp3 populaire a eu lieu en 2018, après que Radionomy a acheté l’application et proposé un nouveau téléchargement.

Winamp est-il toujours vivant ? Oui, et les propriétaires promettent « un rafraîchissement innovant du lecteur audio le plus emblématique au monde ».

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le téléchargement mis à jour de Winamp à partager pour le moment, mais il ne semble pas non plus que Shoutcast (anciennement connu sous le nom de Radionomy) publie simplement un lecteur mp3 standard. Une section du site indique que Winamp offrira « un espace unique pour les créateurs » qui « se connectera étroitement avec les fans et gagnera un revenu plus juste ».

Un revenu plus juste a été le sujet de discussion pour les artistes qui adoptent le streaming musical. Des plateformes comme Bandcamp, SoundCloud et maintenant Tidal adoptent les paiements directs aux artistes de la part des fans – le nouveau Winamp offrira-t-il quelque chose comme ça ?

AudioValley, la société mère de Shoutcast et Winamp, dit qu’elle espère faire du nouveau lecteur audio une «plate-forme unique pour les passionnés d’audio, qui connecte les créateurs et les consommateurs de musique, de podcasts, de stations de radio, de livres audio et de tout autre contenu périphérique. «

C’est un vaste réseau à diffuser et Spotify embrasse activement. Spotify se concentre sur les livres audio maintenant que sa prise de contrôle de la domination des podcasts a été un semi-succès. Éloigner les auditeurs de livres audio d’Audible est une tâche ardue, à la fois pour Spotify et Winamp.

Il semble que la relance de Winamp soit davantage axée sur une plate-forme de streaming audio que sur un simple lecteur mp3. AudioValley repose peut-être sur la reconnaissance du nom de Winamp, similaire au service de streaming musical de Napster. Toute personne intéressée par le test bêta de la nouvelle expérience Winamp peut s’inscrire pour recevoir un téléchargement initial et devenir un testeur bêta.