Windhorst : “Je pense que Doncic est peut-être une personne difficile”

Alors que Luka Doncic tente de qualifier la Slovénie pour les JO, les nouvelles à son sujet ne s’arrêtent pas. Principalement, avec les États-Unis comme centre de production. Dallas Mavericks, sa franchise, est à un tournant. Il veut entourer au mieux son franchise player et, pour l’instant, a entamé la reconstruction via Jason Kidd et Nico Harrison. Le premier, en tant que nouvel entraîneur ; le second, en tant que nouveau directeur général. Les deux, comme les morceaux d’un nouveau rouage qui se brise, à la racine, avec tout ce qui précède : la période la plus brillante de son histoire, avec Rick Carlisle sur le banc et Donnie Nelson dans les bureaux.

Sur le court, faire des mouvements sera plus difficile. Ils veulent ajouter un soutien à Doncic, mais la limite de salaire se resserre comme une ceinture sans plus de trous. “Croyez-moi, personne ne veut aider Luka comme moi. De quoi avons-nous besoin ? La vérité est que nous avons besoin d’un deuxième buteur. Il n’y a aucun doute là-dessus”, a convenu Mark Cuban, propriétaire de l’organisation.

Au milieu de tout cela, les rumeurs ne prennent pas seulement des connotations sportives. En fait, le premier morceau du domino, un article de Tim Cato et Sam Amick dans ., faisait plutôt référence aux relations personnelles internes à la franchise. Dans ce document, Haralabos Voulgaris, directeur de la recherche et du développement quantitatifs, était directement visé. Dans le même temps, la possible mauvaise relation de cela avec Doncic a été soulignée. Dans le même ordre d’idées, les voix qui ont révélé des divergences entre le Slovène et Kristaps Porzingis ne cessent d’insister. “Porzingis et Doncic ne s’aiment pas”, a récemment déclaré Zach Lowe d’ESPN.

Maintenant, c’est un autre médium qui a parlé. Brian Windhorst, dans une interview avec 105.3 The Fan, Il n’a pas eu de mots très gentils avec l’ancien joueur du Real Madrid. “Je pense que Luka est peut-être une personne difficile. C’est un grand joueur, mais quand vous regardez les Mavericks jouer, il aboie contre l’entraîneur, il aboie contre ses coéquipiers, il aboie contre les arbitres. Il aboie toujours pour quelque chose. Il peut vraiment être un gars irritant“, a assuré. Un chapitre de plus d’un été, celui des Mavericks, auquel peu de repos l’attend.