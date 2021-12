Windjammers 2 tourne sur Switch dans la nouvelle année

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Coupe-vent 2 a mis un certain temps à venir après sa révélation en août 2018 (crikey), mais l’attente est presque terminée. Dotemu a confirmé que l’extravagance du lancer de frisbee arrivera le 20 janvier, nous n’avons donc qu’un peu plus d’un mois à attendre.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il aura 10 personnages, 10 arènes et une gamme de modes différents à aborder. Heureusement, il semble qu’il y aura de bonnes options pour ceux qui jouent en solo, ainsi que le multijoueur local et en ligne attendu. Les détails suivants proviennent de la page Steam :

Le retour du classique culte Windjammers Kickass Des animations 2D dessinées à la main De tout nouveaux personnages et étapes Slapshot, dropshot, EX move, jump and smash… une tonne de nouveaux mécanismes de jeu pour une toute nouvelle expérience de windjamming Un incroyable mode Arcade qui permet aux superstars de conquérir des championnats tout en jouant des morceaux Rad solo pour headbanger comme un mec Multijoueur local et en ligne

Dotemu s’est également adressé aux fans sur les réseaux sociaux au sujet de la longue route du jeu vers la sortie.

L’attente a été aussi longue pour vous que pour nous. Chaque fois que nous avons dû retarder Windjammers 2, nous étions profondément attristés et frustrés. Pourtant, à chaque fois, nous avons pris la meilleure décision possible, que ce soit pour notre équipe, notre amour pour la licence, ou notre communauté. pic.twitter.com/TtdcW0Qen0 – Dotemu (@Dotemu) 14 décembre 2021

Enfin, il a été confirmé que les éditions physiques seront disponibles, les détails à venir plus tard.

Êtes-vous excité à l’idée que cela arrive enfin sur Switch? Faites-le nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.