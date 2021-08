Windlas Biotech IPO a souscrit 13 fois jusqu’à présent le dernier jour de l’appel d’offres ; vérifier la prime du marché gris

L’introduction en bourse de Windlas Biotech a été entièrement souscrite le jour 1.

L’introduction en bourse de Windlas Biotech a été souscrite 13,23 fois jusqu’à présent le dernier jour de souscription. L’introduction en bourse de Rs 401,5 crore de Windlas Biotech a été entièrement souscrite par les investisseurs le premier jour de la vente et a continué de susciter un vif intérêt tout au long de la fenêtre de souscription. L’introduction en bourse consiste en une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 165 crore tandis que le reste est une offre de vente par les actionnaires existants. Windlas Biotech (WBL) fait partie des cinq principaux acteurs de l’industrie des formulations pharmaceutiques nationales CDMO en Inde en termes de chiffre d’affaires avec une part de marché de 1,5%.

Les investisseurs de détail ont souscrit à l’émission 19,42 fois jusqu’à présent, offrant 5,99 crore d’actions contre 30,88 actions lakh qui leur étaient proposées. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont souscrit à l’introduction en bourse 7,40 fois, soumettant des offres pour 1,27 crore d’actions tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit leur part de l’introduction en bourse 6,87 fois. Des offres globales ont été reçues pour 8,18 crore d’actions, contre 61,36 lakh offertes via l’introduction en bourse. 50 % de l’intégralité de l’introduction en bourse a été réservée aux QIB, 35 % ont été réservées aux investisseurs de détail, laissant 15 % aux NII.

Dans l’espace non coté, Windlas Biotech se négociait à une prime de 150 Rs par action plus tôt cette semaine, mais les échanges sur le marché gris ont depuis diminué, a déclaré Manan Doshi, cofondateur de UnlistedArena, qui suit les primes du marché gris. « Le prix de l’émission est entièrement intégré et la prime vue plus tôt a été soutenue par l’euphorie. L’intérêt pour le marché a été divisé avec un certain nombre d’introductions en bourse disponibles pour les investisseurs à ce stade », a-t-il ajouté.

Les analystes d’ICICI Securities estiment que l’introduction en bourse de Windlas Biotech a été évaluée à un P/E pour l’exercice 21 de 26,8x dans l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, mais n’a pas évalué l’émission publique, ajoutant que la société a également des ratios de rotation et de rendement d’actifs élevés, mais besoin de plus de temps et de clarté pour évaluer la durabilité de la rotation des actifs, les ratios de rendement et également progresser vers le renforcement des ratios de rentabilité.

Pendant ce temps, Choice Broking a une notation « S’abonner à long terme » sur l’introduction en bourse. « Dans la fourchette de prix la plus élevée de Rs. 460, la société exige une évaluation P/E de 26,6x (par rapport à son BPA FY21 retraité de 17,3 Rs.). Compte tenu de ses ratios de rentabilité et de sa rentabilité, l’émission semble être pleinement tarifée. Mais en tenant compte des moteurs de croissance du secteur CDMO et des opportunités disponibles pour l’entreprise, nous attribuons une note « S’abonner à long terme » à l’émission », ont-ils déclaré. La société de bourse a ajouté qu’il n’y a pas de société comparable se concentrant uniquement sur le modèle CDMO.

