Windows 10 améliore l’audio du casque Bluetooth avec sa nouvelle mise à jour | La technologie

Microsoft suit le rythme des mises à jour et des actualités de son système d’exploitation. Le dernier qu’ils testent est une amélioration de l’audio entendu via des écouteurs Bluetooth.

Les écouteurs Bluetooth sont à l’ordre du jour, Ils sont les fidèles compagnons des oreilles de milliers d’utilisateurs et ils ont une grande variété. Différentes entreprises ont opté pour ce type de produit avec des résultats très différents.

Même Microsoft lui-même a ses propres écouteurs, bien que le problème ne s’y trouve pas, c’est plus la compatibilité et le bon fonctionnement des écouteurs bluetooth avec les appareils Windows. À ce jour, le moyen le plus confortable d’écouter de la musique ou de regarder un film sur un ordinateur portable consiste à utiliser un casque filaire.

Comme nous avons toujours le port d’entrée pour casque, il était presque hors de question d’utiliser des écouteurs Bluetooth, d’autant plus que normalement la version Bluetooth des ordinateurs portables n’est généralement pas la meilleure.

Microsoft souhaite que les utilisateurs connectent leurs casques Bluetooth à leurs ordinateurs et écoutent de la musique avec la meilleure qualité et sans problème. Jusqu’à présent, Windows n’a pris en charge que les codecs audio SBC et AptX via Bluetooth. Dans la mise à jour qu’ils préparent, la prise en charge du codec AAC sera mise en œuvre.

L’inclusion de ce codec audio permettrait l’utilisation d’une plus grande gamme d’écouteurs, car beaucoup ont ce codec. Conformément à cette implémentation, le menu son varie lors de la sélection des sorties audio. Ce serait beaucoup plus intelligent et signalerait les sorties audio via Bluetooth. En outre, il cesserait d’afficher les différents paramètres sonores pour chaque élément, ce qui déroutait les utilisateurs.

Une autre amélioration en cours de développement consiste à automatiser la connexion et la déconnexion des appareils Bluetooth pour les appels ou simplement pour écouter de la musique. Cela finirait par être beaucoup plus simple et plus confortable pour l’utilisateur.

L’amélioration que Microsoft a préparée pour Windows est toujours en phase de test et les utilisateurs qui se trouvent dans les versions bêta peuvent le tester. Pour le moment, il n’y a pas de date pour l’arrivée de cette nouveauté, mais il est possible qu’elle arrive avec la prochaine mise à jour de Windows.