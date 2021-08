Windows 10 bloquera automatiquement les applications indésirables à partir de ce mois : Microsoft

Pour désactiver la fonctionnalité, les utilisateurs devront utiliser l’application Windows Security, puis cliquer sur le contrôle de l’application et du navigateur et cliquer sur la protection basée sur la réputation pour modifier les paramètres de leur appareil.

Dans un développement important qui facilitera la vie de millions d’utilisateurs, le géant américain du logiciel Microsoft a déclaré que Windows 10 avait été mis à jour de manière à bloquer automatiquement les applications indésirables. La société a déclaré que la nouvelle fonctionnalité mise à jour commencera à fonctionner à partir de ce mois-ci et bloquera toutes les applications indésirables potentielles de l’appareil. Il est pertinent de noter que la société avait lancé la fonctionnalité de blocage des applications potentiellement indésirables (PUW) en mai de l’année dernière, mais qu’elle avait laissé aux utilisateurs le soin de décider de l’utiliser ou non. Cependant, dans une décision récente, la société a déclaré que tous les appareils et systèmes Windows 10 respecteraient désormais la fonctionnalité PUW et bloqueraient les applications indésirables potentiellement dangereuses sur l’appareil.

La fonctionnalité par défaut permettra à Windows Defender de Windows de bloquer toute application indésirable nuisible sur l’appareil. La société s’est appuyée sur son document de support pour annoncer le développement à ses utilisateurs. La société dans son document d’assistance a déclaré que la société avait, dans la mise à jour de mai 2020, laissé aux clients le soin d’activer la fonctionnalité et de l’utiliser selon leurs préférences. La société a en outre déclaré qu’à partir de ce mois-ci, la société activerait par défaut la fonctionnalité pour tous ses utilisateurs afin d’améliorer les performances des systèmes.

Cependant, la société a clairement indiqué qu’elle autoriserait les utilisateurs à désactiver la fonctionnalité s’ils le souhaitent. Pour désactiver la fonctionnalité, les utilisateurs devront utiliser l’application Windows Security, puis cliquer sur le contrôle de l’application et du navigateur et cliquer sur la protection basée sur la réputation pour modifier les paramètres de leur appareil.

Comment Microsoft déterminera-t-il qu’une application est indésirable et potentiellement dangereuse ?

Selon les informations partagées par l’entreprise, elle utilise des catégories et des définitions spécifiques pour déterminer si une application est indésirable ou dangereuse. Les techniques utilisées par l’entreprise pour faire de même incluent les logiciels publicitaires, les logiciels de cryptomining, les logiciels de regroupement, entre autres. La société maintient également une base de données de ces applications pour référence future et tente de la bloquer si elle tente d’accéder à l’appareil.

