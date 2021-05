Windows 10 en tant que service pourrait arriver très bientôt et voici comment cela pourrait vous affecter | La technologie

Windows 10 en tant que service pourrait être une réalité dans les mois à venir, quelque chose qui nous permettrait d’accéder au système d’exploitation n’importe où et avec les ressources que nous aurions choisies dans le plan d’abonnement.

Microsoft travaille depuis longtemps sur un projet appelé Cloud PC qui pourrait offrir Windows 10 en tant que service et offrir ainsi une expérience de bureau à distance du système d’exploitation, désormais basé sur le cloud, et accessible par n’importe quel client. , de n’importe quel appareil et de n’importe où.

Le projet va de mieux en mieux, et pourtant, comme le prévient Windows Latest, il existe déjà une page de support Cloud PC où il est confirmé que ce service utilisera Microsoft Graph, un outil qui aide les développeurs à extraire des données de divers Microsoft 365 sources.

Une fois disponible, il permettrait à tout utilisateur d’accéder à un bureau Windows 10 et au logiciel Office 365, le tout à distance. Pour ce faire, il utiliserait le propre appareil de l’utilisateur sous un client léger.

Contrairement au service Windows Virtual Desktop, dans ce cas, les utilisateurs se verraient facturer des tarifs différents en fonction de la consommation des ressources. Par exemple, la configuration la plus basique offrirait 2 processeurs virtuels, 4 Go de RAM et un SSD de 96 Go, la configuration recommandée 2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM et un SSD de 96 Go et la configuration la plus avancée 3 processeurs virtuels et 8 Go de RAM .

Dans une récente offre d’emploi, Redmond a déclaré que ce service basé sur Azure «permet à tous les utilisateurs d’être productifs de n’importe où et sur n’importe quel appareil avec une expérience Windows basée sur le cloud, sécurisée et toujours à jour».

Ils ajoutent que «cela permet également aux administrateurs de terminaux de provisionner instantanément des PC hébergés dans le cloud et de gérer de manière transparente les appareils physiques et virtuels via un portail unifié».

Nous n’avons toujours pas de date finale de disponibilité de Windows 10 en tant que service, mais il semble que cela pourrait prendre fin au cours du troisième trimestre 2021.