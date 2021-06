Windows 11 a déjà fuité sur le réseau, bien que vous deviez attendre son lancement

17/06/2021 à 18:31 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

A défaut de quelques jours pour que nous sachions officiellement Windows 11, la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft, les utilisateurs sont déjà plus que jamais impatients de l’essayer. Tant sont le désir, que cette version circule déjà sur le net, bien que vous deviez peut-être attendre sa sortie officielle au cas où vous voudriez l’exécuter sans problème.

Comme nous l’évoquions récemment, des images de l’interface et quelques captures d’écran de ce nouveau système d’exploitation ont fuité, ce qui indique que Windows 11 a été complètement filtré et qu’il est possible de le télécharger. Cependant, la cohérence serait d’attendre leur présentation, qui aura lieu le 24 juin prochain. La raison? On trouvera très probablement builds truffés de code malveillant cela obligerait les pirates à prendre le contrôle de nos informations. La version qui circule sur le réseau date de mai de cette année, étant une ancienne version et sûrement vulnérable. En fait, Microsoft n’a même pas distribué officiellement de version bêta de ce système d’exploitation, nous devrons donc attendre la présentation pour en savoir plus.

Windows 11 promet un lifting assez récent par rapport au système que nous pouvons actuellement utiliser, avec un menu principal renouvelé, une organisation plus minimaliste et complète, et des changements que ses utilisateurs apprécieront. Windows 10 a également fait l’actualité ces jours-ci, et c’est que le système a déjà date d’expiration, étant 2025 l’année choisie pour la fin de votre soutien. Rarement trouve-t-on une transition de ces ampleurs, et les attentes pour le 24 juin prochain sont très élevées.