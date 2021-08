Windows 11 a déjà une date de sortie officielle : 5 octobre | La technologie

in

Microsoft vient d’annoncer officiellement la disponibilité de Windows 11 et il semble que ce soit plus proche que prévu. Le 5 octobre prochain sera le début du déploiement.

Cela fait des mois que nous faisons des allers-retours sur les ordinateurs qui pourront installer Windows 11. En effet les exigences nécessaires ont changé compte tenu de la simplification au sujet de la puce TPM 2.0.

La majorité de ordinateurs avec Windows 10 peut passer à Windows 11 Et même si les exigences ne sont pas remplies, vous pouvez également effectuer une mise à jour, bien que cela ne soit pas recommandé pour les futures mises à jour de sécurité.

Parmi les fonctions les plus remarquables de Windows 11, nous avons une refonte esthétique et sonore qui cherche à offrir une apparence plus moderne.

Il y a un refonte du menu démarrer avec un nouvel emplacement central en plus de l’intégration directe avec Microsoft 365.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Les mises en page Snap, les groupes Snap et les bureaux virtuels offrent un moyen encore plus flexible d’effectuer plusieurs tâches et d’optimiser l’espace à l’écran.

Il existe également une intégration de discussion Microsoft Teams dans la barre des tâches offrant un moyen plus rapide de se connecter. Widgets est optimisé par l’IA et permet la réception de flux personnalisés.

En termes de jeux, des technologies telles que DirectX 12 Ultime, Stockage direct et HDR automatique. Aussi, avec des services d’abonnement Pass de jeu Xbox Pour PC ou Xbox Game Pass Ultimate, les utilisateurs peuvent accéder à un catalogue de plus de 100 titres avec leur PC.

Le nouveau Microsoft Store a été repensé du début à la fin pour faciliter la recherche et la découverte de vos applications, jeux, émissions et films préférés dans un emplacement de confiance.

En résumé, le lendemain 5 octobre arrivera la mise à jour gratuite de Windows 11 et cela se fera par phases. Les nouveaux appareils auront la possibilité d’être mis à niveau plus tôt, étendant le processus à tous les appareils grâce à une hiérarchisation intelligente qui évalue le matériel de l’appareil

Il est prévu d’être mi-2022 lorsque la mise à niveau gratuite vers Windows 11 a atteint tous les appareils qui répondent à vos exigences minimales.

Les utilisateurs disposant d’un PC Windows 10 évolutif seront avertis par Windows Update lorsque l’installation sera disponible sur leur appareil.

Et enfin, il est toujours possible vérifier si Windows 11 est prêt pour un appareil spécifique équipé de Windows 10. Cela peut être fait à partir de Paramètres -> Windows Update, en sélectionnant “Rechercher les mises à jour”.