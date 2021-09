Windows 11 a un moyen intelligent d’aider votre PC à fonctionner plus rapidement

Windows 11 va offrir de sérieuses améliorations de performances lorsqu’il s’agit d’ouvrir des applications couramment utilisées.

Dans une vidéo récemment réalisée faisant la promotion de quelques-unes des optimisations de performances dont bénéficie Windows 11, Steve Dispensa, vice-président de la gestion d’entreprise de Microsoft, s’est concentré sur la façon dont les applications prioritaires peuvent démarrer très rapidement sous le système d’exploitation, même si le processeur du PC est enlisé. avec sa charge de travail.

Dispensa explique que beaucoup de travail a été fait avec la gestion de la mémoire sous le capot dans Windows 11 pour permettre de donner la priorité aux applications s’exécutant au premier plan lorsqu’il s’agit d’appeler les ressources du processeur (et même de toutes les ressources système).

Ainsi, ces applications prioritaires seront toujours (au moins théoriquement) lancées très rapidement, et Dispensa le démontre avec Excel et Word, ouvrant les deux applications Office presque instantanément, même si le système de banc d’essai qu’il utilise est assez stressé avec une utilisation du processeur à 90 %.

Comme il l’explique, normalement avec ce genre de charge de travail, ouvrir quoi que ce soit sous Windows signifierait un peu de décalage et une attente pour que l’application apparaisse réellement. Avec ces applications de premier plan qui se lancent à un rythme très intelligent, même lorsque le PC est sous pression, cela vous fait gagner quelques précieuses secondes ici et là, ce qui s’additionne.

Dispensa couvre quelques autres façons dont Microsoft promet de meilleures performances avec Windows 11, y compris ceux qui utilisent Microsoft Edge bénéficiant de la mise en veille des onglets de navigateur inactifs afin de ne pas consommer de ressources. Il s’agit d’un paramètre par défaut, et qui a du sens compte tenu des économies considérables qui peuvent être réalisées – Microsoft estime qu’un onglet de navigateur en veille consomme 37% de moins en termes de ressources CPU, et pour les ordinateurs portables, cela s’ajoutera à un bonus de durée de vie de la batterie. également.

D’autres améliorations des performances incluent des ajustements pour rendre la sortie du sommeil environ 25 % plus efficace, selon Dispensa, et des temps de réveil plus rapides devraient rendre les choses «presque instantanées» pour «la plupart» des utilisateurs.

Analyse : Perception de Windows 11 comme un système d’exploitation dynamique

C’est clairement Microsoft qui fait davantage valoir que Windows 11 n’est pas seulement une question d’apparence et de mise en page avec la grande refonte, mais aussi qu’il offre de véritables améliorations aux performances qui feront la différence pour les utilisateurs qui font le changement.

Nous avons déjà entendu parler d’ajustements sous le capot pour obtenir plus de kilométrage et de performances des processeurs Intel Alder Lake entrants (qui offrent une combinaison innovante de performances et d’efficacité des cœurs de processeur), et cette nouvelle démo de Microsoft est un autre exemple d’un solide pas en avant.

Le fait que le système ouvre des applications presque instantanément, même lorsque le processeur est stressé, est une aubaine certaine, réduisant d’un cran ou deux le niveau de frustration d’avoir un processeur trop sollicité. C’est aussi un animal de compagnie pour nous, et sans aucun doute beaucoup de gens, d’avoir à attendre qu’une application se charge plus d’une seconde ou deux au maximum – donc tout ce qui minimise ce genre de comportement ne peut évidemment pas être une mauvaise chose.

En bref, ce mouvement devrait aider à solidifier la perception globale de Windows 11 comme étant un système d’exploitation rapide et réactif en général – eh bien, en supposant que tout se déroule selon la brève démonstration de Microsoft ici. Une reprise plus rapide à partir des heures de sommeil effectuera également exactement le même tour.

