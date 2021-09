Windows 11 a une date de sortie : Microsoft commencera le déploiement « par étapes et mesuré » le 5 octobre

Windows 11 en mode sombre, avec le nouveau menu Démarrer centré. (Photo Microsoft)

Microsoft a annoncé ce matin qu’il publiera Windows 11 le 5 octobre en tant que mise à niveau gratuite pour les machines Windows 10 existantes et préinstallé sur les nouveaux ordinateurs.

Cependant, le déploiement réel sur les machines existantes prendra des mois, jusqu’en 2022. Microsoft utilisera ce qu’il appelle une « approche progressive et mesurée » qui évalue les spécifications d’un PC pour déterminer quand Windows Update proposera la mise à niveau.

« Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer de vous offrir la meilleure expérience possible. Cela signifie que les nouveaux appareils éligibles se verront proposer la mise à niveau en premier », écrit Aaron Woodman, directeur général de Microsoft Windows, dans un article ce matin annonçant la date de sortie.

Il ajoute : « La mise à niveau sera ensuite déployée au fil du temps sur les appareils du marché en fonction de modèles d’intelligence qui prennent en compte l’éligibilité du matériel, les mesures de fiabilité, l’âge de l’appareil et d’autres facteurs qui ont un impact sur l’expérience de mise à niveau. Nous nous attendons à ce que tous les appareils éligibles se voient proposer la mise à niveau gratuite vers Windows 11 d’ici la mi-2022. »

La société a annoncé des plans pour Windows 11 en juin. Sa décision surprise de faire une mise à niveau jugée digne d’un nouvel entier fait suite à un regain d’utilisation et d’intérêt pour les PC pendant la pandémie. Microsoft a “un sens renouvelé du rôle de Windows dans le monde”, a déclaré à l’époque le PDG Satya Nadella.

Spécifications minimales : Windows 11 nécessitera, au minimum, un processeur 1 Ghz, 64 bits avec 4 Go de RAM et au moins 64 Go de stockage. L’âge du processeur sera également pris en compte dans l’éligibilité à la mise à niveau, a récemment rapporté The Verge. Microsoft a récemment élargi la liste des processeurs éligibles pour inclure des puces Intel supplémentaires.

Modifications visuelles : Le nouveau système d’exploitation est doté d’une apparence plus douce et translucide. Après le démarrage, le changement le plus notable pour de nombreux utilisateurs sera le menu Démarrer centré.

Sous la capuche: Microsoft affirme que Windows 11 apportera des améliorations de performances, des mises à niveau d’accessibilité et des fonctionnalités axées sur l’amélioration de la productivité sur plusieurs appareils, en tirant parti des services cloud de l’entreprise. Le nouveau système d’exploitation est également optimisé pour une variété de scénarios de jeu.

Applications Android sous Windows : Microsoft travaille avec Amazon et Intel pour permettre aux applications Android de s’exécuter sur Windows 11. Les utilisateurs les trouveront via le Microsoft Store et les installeront via l’Amazon Appstore. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible au lancement. Woodman dit qu’il sera publié d’abord en avant-première pour les utilisateurs du programme Windows Insider “au cours des prochains mois”. Cela fait partie d’une actualisation plus large du Microsoft Store.

Ce qui manque : Au cours du processus de démarrage initial, une différence sera l’absence de Cortana, l’assistant virtuel de Microsoft, qui guidait auparavant les utilisateurs tout au long de la configuration. Consultez la liste complète des fonctionnalités supprimées.

Intégration de Microsoft Teams : Les fonctionnalités de discussion et de communication des équipes seront intégrées dans la barre des tâches de Windows 11, qui attirait auparavant les plaintes de son rival Slack.

Widget Windows 11 : Cette nouvelle fonctionnalité offre un aperçu rapide des nouvelles et des informations des applications et des services en ligne, empruntant une approche populaire aux systèmes d’exploitation des smartphones.

Les utilisateurs du programme Windows Insider testent Windows 11 depuis deux mois.