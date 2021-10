Windows 11 ajoute une autre erreur qui ralentit les ordinateurs, désormais liée à l’explorateur de fichiers | La technologie

La nouvelle barre de commandes de l’explorateur de fichiers Windows 11 contient plusieurs bogues qui ralentissent les ordinateurs, et Microsoft a la solution.

Windows 11 est peut-être le système d’exploitation le plus controversé que Microsoft ait lancé dans son histoire, non seulement parce qu’il se limite uniquement aux ordinateurs lancés au cours des trois ou quatre dernières années, mais parce qu’il présente une multitude de bugs aux premiers utilisateurs qui connaissent il. ont installé, et maintenant nous en avons un nouveau qui lui est lié gestionnaire de fichiers.

Ce n’est pas la première erreur liée à une mauvaise performance de l’ordinateur après l’installation d’une mise à jour de Windows 11, et maintenant avec l’arrivée d’une nouvelle barre de commandes pour l’explorateur de fichiers, une nouvelle erreur a été trouvée qui affecte les performances du PC, point de dernier windows.

Comme vous le savez bien, cette barre de commandes vous permet, entre autres, de copier, couper, renommer, partager et supprimer le fichier ou dossier sélectionné. Cette nouvelle barre de commandes a toutes les fonctions requises pour les tâches normales mais il vient avec un bug qui affecte la fuite de mémoire de l’ordinateur.

Selon les premières informations des utilisateurs concernés, la barre de commandes effectue des calculs inutiles lorsque les utilisateurs naviguent entre différents dossiers, entraînant ainsi une baisse inattendue des performances. Cette erreur est également responsable de problèmes de performances lors de la sélection de fichiers à l’aide de la fonction glisser du système d’exploitation.

Cela s’est également produit lorsque les utilisateurs ont sélectionné des fichiers avec les touches fléchées, consommant beaucoup de mémoire dans une telle action. Ils ont également localisé des erreurs dans l’explorateur Concernant le fonctionnement lent du menu contextuel.

Microsoft a lancé le Construire 22478 qui corrige cette mauvaise performance de la barre de commande de l’explorateur de fichiers. Les gens de Redmond testent toujours ces correctifs pour la barre de commandes de l’explorateur dans le canal de développement, l’amenant sur le canal stable pour les prochaines semaines.

Ces types de pannes dans Windows 11 sont normaux, à prévoir avec l’arrivée d’un nouveau système d’exploitation, mais si vous pensez qu’ils sont très ennuyeux, vous pouvez toujours finir par revenir à Windows 10.