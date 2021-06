Windows 11 apporte enfin la prise en charge native des applications Android – mais il y a un hic

Windows 11 arrive. La grande nouvelle mise à jour a été annoncée lors d’une diffusion en direct jeudi matin avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités et de modifications de conception. L’un des plus gros ajouts à la plate-forme est la prise en charge officielle des applications Android sur Windows.

Bientôt, les utilisateurs pourront trouver des applications Android populaires directement depuis le Microsoft Store et les télécharger via l’Amazon Appstore. Vous ne trouverez probablement pas l’intégralité du catalogue d’applications Android dans la boutique assez limitée d’Amazon, mais sur les quelque 500 000 applications, vous en trouverez des plus populaires comme TikTok et Spotify. Néanmoins, ce mouvement représente une étape importante pour Microsoft et Windows.

L’expérience sera alimentée par la technologie Intel Bridge qui est un post-compilateur d’exécution qui permettra à ces applications de s’exécuter nativement sur des machines Windows. Il n’y a pas eu trop d’informations sur ce à quoi ressemblera l’expérience de l’application, et il y a beaucoup de questions que nous avons sur son bon fonctionnement, mais Microsoft dit qu’il aura “plus à partager sur cette expérience dans les mois à venir .”

Apporter des applications Android à Windows n’est pas une idée complètement nouvelle. La rumeur dit depuis un certain temps que Microsoft travaillait pour apporter cette fonctionnalité, et elle était déjà présente sous une forme ou une autre. Avec l’application Microsoft Your Phone, les machines Windows peuvent essentiellement diffuser de nombreuses applications Android directement à partir des meilleurs téléphones Android, en particulier si vous avez un appareil Samsung comme un Galaxy S21.

D’autres annonces de Windows 11 incluent une meilleure prise en charge des jeux, l’intégration de Microsoft Teams et des widgets, qui semblent être la nouvelle grande nouveauté pour 2021. Vous pouvez tout lire sur les modifications apportées à Windows 11 sur Windows Central.