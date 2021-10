Windows 11 augmentera-t-il les performances de votre PC ? Découvrez ce test

L’une des plus grandes préoccupations concernant la sortie de nouveaux systèmes d’exploitation est leur performance sur les systèmes actuels. Avec de plus en plus d’utilisateurs qui se tournent vers Windows 11, de nombreuses personnes se demandent si le nouveau système d’exploitation peut réellement améliorer le fonctionnement de leur PC. Si vous posez cette question, alors de nouveaux tests pourraient fournir certaines des réponses que vous recherchez.

Selon les nouveaux tests effectués par TechSpot, la différence entre les performances sur Windows 10 et Windows 11 n’est pas si perceptible lors des tests sur plusieurs versions avec des processeurs Intel 10e et 11e génération. Il y a de petits incréments où la performance offre une petite différence, mais le point de vente affirme que ceux-ci sont négligeables dans tous les cas.

Performances de Windows 11 par rapport à Windows 10

Source de l’image Windows 11 : Microsoft

Pour commencer, TechSpot a effectué une série de tests, notamment un aperçu de diverses applications, jeux et options de stockage. Les tests ont tous été effectués pour voir comment les systèmes fonctionneraient. Le point de vente dit également qu’il a basé ses résultats sur une moyenne de 3 passages, pour fournir des résultats aussi crédibles que possible.

TechSpot a découvert que l’exécution d’applications comme Blender et Cinebench leur laissait des résultats presque identiques. Dans de nombreux cas, cependant, les performances observées dans Windows 10 étaient légèrement meilleures que celles des machines exécutant Windows 11. Le point de vente a également noté que certaines différences avaient été trouvées entre les versions mises à jour et récentes de chaque système d’exploitation. C’est normal, car les mises à jour peuvent souvent augmenter ou diminuer les performances d’un PC.

Dans l’ensemble, les différences trouvées entre Windows 10 et 11 ont montré de faibles augmentations en pourcentage de choses comme la latence et les performances générales. Le plus notable, bien sûr, a été l’inclusion de la sécurité basée sur la virtualisation. Nous parlerons un peu plus de cette fonctionnalité dans un instant, mais elle semble causer des problèmes de performances lorsqu’elle est activée.

Impact sur les performances de la sécurité basée sur la virtualisation

Source de l’image : Microsoft

Au cours de leurs tests, TechSpot a effectué plusieurs comparaisons de performances en utilisant une demi-douzaine de configurations différentes. Le point de vente a également activé la sécurité basée sur la virtualisation; une fonctionnalité parfois activée sur Windows 11 par défaut. Il y a eu plusieurs rapports selon lesquels cette fonctionnalité a fait perdre aux utilisateurs des performances lors de l’exécution de Windows 11. Certains rapports ont même fait état de baisses allant jusqu’à 25 pour cent lors de jeux sur des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables.

Essentiellement, cette fonctionnalité offre plus de sécurité en utilisant un mode sécurisé virtuel pour héberger plusieurs routines de sécurité. Cela protège ces systèmes des vulnérabilités du système d’exploitation que des acteurs malveillants pourraient utiliser pour attaquer vos données. Il a également été trouvé dans Windows 10 et a également causé des problèmes de performances.

En fin de compte, cependant, TechSpot a découvert que cette fonctionnalité peut entraîner une baisse des performances de sept pour cent dans certains cas, tels que les jeux. Les utilisateurs peuvent désactiver cette fonctionnalité s’ils en ont besoin. Si vous avez débattu de l’installation de Windows 11 mais que vous n’étiez pas sûr de ses performances, ces résultats de test présentent un nouveau système d’exploitation qui se rapproche de son prédécesseur.