Windows 11 aurait déjà une date de sortie et pourrait ne pas être gratuit pour tout le monde | La technologie

Vous aurez un temps limité pour passer à Windows 11 gratuitement, ou vous devrez payer.

Le lancement d’un nouveau système d’exploitation est toujours important, et si l’on parle beaucoup plus de Windows, et l’officialité de Windows 11 a provoqué une réaction de la communauté que peut-être les gens de Redmond n’aimaient pas du tout, d’autant plus qu’il est probable que de nombreux ordinateurs actuels ne peuvent pas être mis à niveau.

Si votre appareil est entièrement compatible et peut passer à Windows 11, ce ne sera pas pour toujours, et il semble que Microsoft donnera au moins un délai un an, afin que les ordinateurs éligibles puissent passer gratuitement au nouveau système d’exploitation.

Alors que Windows 11 devrait arriver à l’automne, Microsoft indique que la plupart des ordinateurs éligibles pourront l’obtenir d’ici début 2022 dans le cadre d’un lancement mondial qui se ferait par étapes.

« L’offre de mise à niveau gratuite n’a pas de date de fin spécifique pour les systèmes éligibles. Cependant, Microsoft se réserve le droit de mettre fin à terme au support de l’offre gratuite. Cette date de fin ne sera pas antérieure à un an à compter de la disponibilité générale », explique Microsoft lui-même.

Bien sûr, la mise à jour vers Windows 11 c’est totalement facultatifindépendamment du fait qu’une équipe puisse évoluer ou non. Windows 10 recevra un support de sécurité et des mises à jour jusqu’en 2025, de sorte que les utilisateurs n’auront pas à s’inquiéter d’être dans le no man’s land avec la sortie du nouveau système.

Bien entendu, si vous envisagez de passer à Windows 11, vous devriez profiter de ces 12 mois car sinon plus tard, il est probable que vous devrez payer.

Windows 11 devrait faire ses débuts cet automne, atterrissant sur les premiers appareils en octobre, mais avec un déploiement général au premier trimestre 2022.