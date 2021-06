Windows 11 avec des applications Android natives via Amazon, et plus

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-june-25-2021/

Matin ! L’un des éléments insolites de la présentation de Windows 11 hier était les difficultés techniques ! Microsoft n’a pas utilisé YouTube, et beaucoup d’entre nous qui regardaient via le flux Windows fourni avaient des problèmes de bégaiement et d’arrêt/démarrage. Ironiquement, les rediffusions et les vidéos de réaction hébergées sur YouTube ont fonctionné….

Windows 11 dévoilé

L’annonce de Microsoft sur Windows 11 a été livrée hier. Ce n’était pas seulement les nouvelles fonctionnalités et les touches de conception, mais un changement majeur dans la prise en charge des applications Android.

En bref:

Microsoft a officiellement annoncé Windows 11, la première mise à niveau majeure de Windows depuis 2015. Il y a une somptueuse vidéo de 2m42s (YouTube) qui vous rattrape en bref, introduisant de nombreux thèmes principaux de Windows 11, y compris le nouveau verre simplifié. -look UI, nouveau menu Démarrer, de meilleures façons de mettre en place des applications et des fenêtres, de nouvelles touches de jeu sur PC, des widgets comprenant des options payantes pour les développeurs et un nouveau Microsoft Store – plus d’informations à ce sujet ci-dessous. Le jeu fait également l’objet d’une attention particulière, avec le HDR automatique et des temps de chargement plus rapides intégrés. Le Windows Store sera ouvert dès le départ, les développeurs recevant 100% des revenus, alors que la chaleur augmente sur Apple. (Les jeux ne sont pas inclus, avec des frais de 12%.) Windows 11 sera une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10. Cela arrive, dit Microsoft, “à partir de ces vacances”. Cette date non précise a été signalée comme fin octobre.

La plus grosse surprise :

Une véritable surprise a été délivrée lors de la présentation : Microsoft apporte des applications Android à Windows 11, nativement, via la technologie Intel Bridge, et via l’Amazon Appstore. Cela signifie que vous pourrez exécuter des applications Android directement à partir de votre ordinateur Windows, aucune émulation requise. Cela ne se limite pas non plus aux PC équipés d’Intel, le post-compilateur d’exécution d’Intel apportant des applications Android aux plates-formes x86, qui incluent AMD malgré le jeu technologique Intel. Les PC avec processeurs Arm sont également pris en charge, détails à venir. Soit dit en passant, certaines personnes sans processeur pris en charge (Microsoft) rateront la mise à niveau de Windows 11, qui peut devenir plus controversée une fois que des millions de personnes manquent…

Torsion amazonienne :

Vraiment, la torsion ici est que Microsoft s’associe à l’Appstore d’Amazon pour les applications Android. L’éléphant d’un milliard de livres dans la pièce est le Google Play Store, qui est introuvable. Cela signifie, je suppose, que Microsoft ne pouvait pas s’entendre avec Google concernant les PC exécutant les services mobiles Google, ou Google voulait que ses appareils ChromeOS soient les seuls à proposer des applications Google, ou les deux. Microsoft et Google ont une relation un peu étrange : l’histoire de Windows Mobile vs Android ressemble à un passé lointain, mais ils n’ont jamais bien joué en matière d’applications mobiles, même s’il y a eu une collaboration sur l’appareil Surface Duo . Cela rend l’exécution d’applications Android natives sur Windows moins géniale, car l’Amazon Appstore est terrible. Amazon prend 30% par défaut, tout comme Apple et Google, il y a donc peu d’avantages. Je pourrais donner un laissez-passer à Amazon s’il s’agissait d’un petit parvenu courageux, mais Amazon n’est pas exactement un acteur mineur. Il y a des années, Amazon avait l’habitude de vraiment pousser sa plate-forme en proposant gratuitement des applications premium, qui ont connu au moins une certaine adoption (tout comme Epic l’a fait avec des jeux gratuits sur sa plate-forme d’applications PC.) En fouillant plus tôt dans la journée sur l’Amazon Appstore, et s’il n’y a évidemment pas d’applications Google, il en manque beaucoup d’autres (Slack, Asana, Pokémon Go, application Philips Hue), et la plate-forme est simplement mal nourrie par rapport à Google Play. Séparément, je ne peux pas imaginer que Windows ne vous permette pas de charger des fichiers APK, et dans le dernier briefing des développeurs, Microsoft a déclaré qu’il y aurait un sous-système Windows pour Android, comme il y en a eu pour Linux. Amazon en profite-t-il plus que Microsoft ?

Également: Voici une liste des fonctionnalités obsolètes ou supprimées dans Windows 11 (MSPowerUser).

Rassemblement

Amusement du vendredi

Oui oui, les JO 2020 arrivent, mais les Paralympiques aussi ! Et l’un des meilleurs sports à regarder, le basketball en fauteuil roulant, intègre désormais la technologie de Formule 1 (ABC).

Les équipes n’utilisent pas de moteurs électriques hybrides, ce qui peut être légèrement illégal sur le terrain. Qu’arrive-t-il alors au basketball en fauteuil roulant? Sièges en fibre de carbone, le même matériau utilisé par les pilotes de F1 et dans les yachts de l’America’s Cup. Cela signifie des configurations plus légères et plus rapides, pour plus de vitesse et d’agilité sur les courts. (L’article est un article très pro-Australien pour les Jeux paralympiques, mais bon, vous adorez voir la compétition là-bas !)

Passe un bon weekend,

Tristan Rayner, rédacteur en chef.

