Windows 11 : ce que le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a à dire sur les appareils Apple fonctionnant avec Windows

Nadella a également ajouté dans l’interview que Windows 11 ne facturera aucun frais aux développeurs sur sa plate-forme et permettra aux développeurs d’utiliser un système de paiement de leur choix.

Microsoft a récemment dévoilé Windows 11 lors d’un événement en ligne, créant un buzz autour de plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. Une caractéristique notable de Windows 11 qui a retenu l’attention est sa capacité à exécuter des applications Android. Dans une interview avec le Wall Street Journal, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré qu’il aimerait que les appareils Apple, y compris les iPhones, s’intègrent à Windows 11. Lorsqu’on lui a demandé si Microsoft envisagerait d’intégrer son Windows 11 avec les appareils Apple, le PDG de Microsoft d’origine indienne a déclaré que la société accueillerait favorablement l’intégration des appareils Apple avec Windows 11, y compris iTunes, iMessages, entre autres. Nadella a en outre déclaré que la société souhaitait s’assurer que les applications Microsoft fonctionnent également sans aucun problème sur les appareils Apple.

Jusqu’à présent, Microsoft a déjà signé un accord avec la boutique d’applications d’Amazon pour garantir le bon fonctionnement des applications Android de la boutique sur Windows 11. Il a en outre souligné que la société aimerait inviter tous les principaux fournisseurs d’applications à se joindre à Windows 11 et toutes les applications sont les bienvenues pour rejoindre Windows 11.

Bien que Nadella ait donné une réponse bien intentionnée à l'intervieweur lorsqu'il a été interrogé sur une association probable avec Apple, il a ensuite fait une fouille à Apple en disant que le monde avait besoin d'une plate-forme ouverte. Apple a longtemps été critiqué pour avoir une vision quelque peu recluse et exclusive lorsqu'il s'agissait de s'allier avec d'autres sociétés de logiciels et d'ordinateurs.

