Windows 11 : Comment vérifier si votre appareil est éligible pour la mise à niveau « gratuite »

Windows 11 arrivera sur les marchés vers la fin de cette année.

Microsoft a annoncé le lancement de Windows 11 avec un look attrayant et une foule de nouvelles fonctionnalités. Cependant, la société a déclaré que seuls les appareils capables de prendre en charge les fonctionnalités haut de gamme de Windows 11 pourront passer à Windows 11. Les clients qui utilisent déjà un ancien appareil peuvent contacter le fabricant ou le vendeur de leur appareil pour vérifier si Windows 11 sera pris en charge par le système. Les clients peuvent également faire de même en utilisant l’application PC Health Check de Microsoft qui est actuellement compatible pour s’exécuter sur des systèmes équipés de Windows 10.

Jusqu’à présent, Microsoft a également annoncé les principales exigences obligatoires pour que l’appareil exécute Windows 11 sans aucun problème. Si ces fonctionnalités minimales sont remplies par un ancien système, l’appareil pourra également bénéficier d’une mise à niveau gratuite vers Windows 11. Les principales exigences pour un appareil sont répertoriées ci-dessous.

1. Le processeur de l’appareil doit être d’au moins 1 gigahertz et héberger 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits ou un système sur puce (SoC).

2. Au moins 4 Go de mémoire vive (RAM) sont requis sur le système pour sa mise à niveau vers Windows 11.

3. De même, le stockage minimum disponible sur le système doit être de 64 Go ou plus.

4. L’appareil doit également posséder une carte graphique compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure avec le pilote WDDM 2.0.

5. Sur le devant de l’écran, l’appareil doit avoir au moins un écran haute définition (720p) d’une diagonale supérieure à 9 pouces et capable de s’ajuster avec 8 bits par canal de couleur.

6. Une connexion Internet stable et un compte Microsoft sont indispensables avant de penser à mettre à niveau votre système vers Windows 11.

7. Pour rendre la fonction de connectivité Internet 5G compatible avec l’appareil, celui-ci doit être équipé d’un modem 5G.

