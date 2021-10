Windows 11 est en train de se déployer

Maintenant que nous sommes le 5 octobre dans de nombreuses régions du monde, la disponibilité générale de Windows 11 a commencé. Tant que vous disposez d’un appareil éligible, vous pouvez télécharger Windows 11 dès aujourd’hui. Accédez simplement à la page Windows Update dans Paramètres et cliquez sur « Rechercher les mises à jour » pour voir si vous pouvez télécharger la mise à jour. Si la mise à jour ne s’affiche pas, il existe d’autres moyens de mettre à niveau.

Comment télécharger Windows 11 sur votre PC

La première chose que vous allez vouloir faire est de vous assurer que votre ordinateur est compatible avec la mise à niveau de Windows 11. Cela a été l’une des plus grandes controverses entourant la publication de la mise à jour. Microsoft n’apporte pas autant d’appareils dans la prochaine génération que les utilisateurs l’attendaient. Vous pouvez télécharger l’application PC Health directement auprès de Microsoft en cliquant sur ce lien.

Une fois que vous vous êtes assuré que votre ordinateur peut gérer Windows 11, vous pouvez démarrer le processus de mise à jour. Tout d’abord, rendez-vous sur cette page sur le site Web de Microsoft. Vous verrez maintenant un certain nombre d’options pour effectuer la mise à jour. Selon toute vraisemblance, vous voudrez utiliser l’assistant d’installation de Windows 11. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de Windows 10, c’est le moyen le plus simple d’obtenir Windows 11 sans Windows Update. Téléchargez simplement le fichier et suivez les instructions une fois le programme chargé. Microsoft vous permet également d’utiliser l’outil de création de support pour créer une installation Windows 11 et propose une image disque Windows 11.

Nouvelles fonctionnalités à venir sur Windows 11

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 que Microsoft a mises en évidence dans un e-mail aujourd’hui :

Le chat de Microsoft Teams est une nouvelle expérience qui vous permet de vous rapprocher des personnes qui vous sont chères. Microsoft Store sur Windows a été entièrement repensé pour être plus facile à construire et permettre aux clients de trouver et de parcourir plus facilement des applications, des jeux et des divertissements au même endroit. Les mises en page et les groupes Snap offrent un moyen plus puissant d’effectuer plusieurs tâches et d’optimiser l’espace de votre écran d’une manière qui est visuellement propre. Windows 11 est la version la plus inclusive de Windows, conçue avec et pour les personnes handicapées.

Tant que vous savez ce que vous faites, vous pouvez avoir Windows 11 opérationnel avant la fin de la journée. Si vous ne savez pas ce que vous faites (ou préférez vous en tenir à Windows 10 pour le moment), ignorez tout cela et rappelez-vous que Microsoft prendra en charge Windows 10 jusqu’à la fin de 2025.