Windows 11 est-il soudainement devenu lent ? C’est une erreur Microsoft et a une solution | La technologie

Ce sont les raisons pour lesquelles vous devez installer immédiatement la dernière mise à jour cumulative pour Windows 11.

Il est probable qu’au cours des derniers jours, vous ayez ressenti vitesse de lecture et d’écriture plus lente que d’habitude sur votre ordinateur Windows 11, et cela est dû à un bug déjà signalé par la communauté et sur lequel Microsoft travaillait ces dernières semaines.

Ils ont d’abord publié un correctif pour la prévisualisation que de nombreux courageux ont été installés il y a quelques jours et maintenant, avec la mise à jour cumulative la plus récente pour le système d’exploitation, il est déjà pour tout le monde, corrigeant cette erreur.

Pendant quelques heures le mise à jour cumulative KB5008215 pour Windows 11 qui répare cette panne qui existait avec la vitesse de lecture et d’écriture la plus lente sur les disques, et qui affectait à la fois les disques durs conventionnels et les SSD.

Comme indiqué dans Windowslatest, cette défaillance des performances sur les disques du nouveau système d’exploitation a été causée par une défaillance de la fonction « NTFS USN », obligeant le système à effectuer des actions inutiles à chaque accès au disque, affectant évidemment ses performances.

Cela signifiait qu’il y avait même des baisses de performances allant jusqu’à 55% en comparant la vitesse d’écriture du même ordinateur mais sans ce problème, de sorte qu’au final une mise à jour de ce type était urgente.

De cette façon, si vous ne l’avez pas encore installé, vous pouvez accéder à vos paramètres Windows, aller dans « mise à jour et sécurité » et rechercher les dernières mises à jour. Vous devriez voir la mise à jour cumulative KB5008215 que vous pouvez installer.

De plus, cette mise à jour est également livrée avec nouveaux emoji avec Fluent Design, qui resterait en ligne avec le reste des produits Microsoft du nouveau système d’exploitation.

Cette mise à jour cumulative s’accompagne également d’une modification par laquelle le protocole de redirection d’applications telles que EdgeDeflector est bloqué, ce que vous devez également prendre en compte.