Windows 11 est là : points clés à savoir alors que Microsoft déploie son nouveau système d’exploitation

Vérification de la compatibilité de Windows 11 sur un PC Windows 10 à l’aide de l’application PC Health Check de Microsoft.

Microsoft commence le déploiement mondial de Windows 11 cet après-midi, en commençant par la Nouvelle-Zélande et l’Australie, où c’est déjà le 5 octobre, jour de lancement officiel.

Windows 11 est une mise à niveau gratuite pour les ordinateurs et les tablettes exécutant Windows 10, le système d’exploitation que Microsoft a publié pour la première fois il y a plus de six ans.

À un moment donné, Microsoft a signalé que Windows 10 serait la dernière version complète du système d’exploitation, mais l’entreprise a repensé les choses après que la pandémie a remis le PC au centre de la vie de nombreuses personnes. Windows 11 est également un moyen pour l’entreprise de dynamiser l’industrie des PC et d’apporter une attention supplémentaire à ses propres appareils Surface.

Windows 11 apporte une interface utilisateur actualisée, de meilleures performances et une meilleure sécurité, ainsi qu’une variété de nouvelles fonctionnalités. D’après mon expérience initiale d’utilisation d’une version d’évaluation de Windows 11 au cours des deux derniers jours, il s’agit d’une mise à niveau solide avec de bons avantages, mais pas une mise à jour pour les utilisateurs de Windows 10.

Windows 11 nécessite quelques ajustements mineurs, tels que la correction de la mémoire musculaire qui envoie automatiquement la souris en bas à gauche de l’écran pour le bouton Démarrer de Windows 10, qui est centré dans la barre des tâches de Windows 11. Windows 11 offre une expérience utilisateur propre et moderne, avec quelques touches réfléchies. Je trouve déjà plus facile de naviguer vers les paramètres couramment utilisés, par exemple, grâce à une application de paramètres repensée. Dans le domaine de l’esthétique, les nouveaux arrière-plans de bureau sont parmi les plus frappants de la société, et ils ont fière allure sur plusieurs moniteurs. Il est également beaucoup plus facile de configurer et de basculer entre plusieurs bureaux dans Windows 11, créant une barrière virtuelle entre le travail et la maison à un moment où beaucoup d’entre nous pourraient utiliser ce type de séparation.

Nous avons approfondi les fonctionnalités de Windows 11 dans ce récent podcast . avec Kevin Stratvert, un ancien gestionnaire de programme Microsoft devenu créateur YouTube.

Déploiement progressif : Microsoft devrait commencer avec de nouveaux appareils éligibles pour la mise à niveau vers Windows 11. Après cela, les ordinateurs Windows 10 qui répondent aux exigences minimales du système Windows 11 se verront proposer la mise à jour via Windows Update. Cependant, Microsoft indique que le déploiement automatique global sera échelonné sur des semaines et probablement des mois. L’entreprise surveillera de près les problèmes et ajustera la vitesse de déploiement si nécessaire.

Vérification de la configuration minimale requise : La société propose une application PC Health Check pour déterminer si votre ordinateur répond à la configuration minimale requise.

Sauter la ligne : Ceux qui répondent à la configuration système requise pour Windows 11 pourront effectuer une mise à jour manuelle à l’aide d’un outil d’assistant d’installation que Microsoft devrait publier cette semaine.

Qu’en est-il des PC qui ne répondent pas aux exigences minimales ? Il sera possible d’installer Windows 11 sur des systèmes qui ne répondent pas aux exigences minimales, mais Microsoft dit que ceux qui assument le risque de problèmes de compatibilité et de bugs.

Vous pouvez continuer à utiliser Windows 10. Pour ceux qui choisissent de ne pas mettre à jour Windows 11, il reste encore beaucoup de vie dans votre configuration existante. Windows 10 continuera d’être pris en charge par Microsoft jusqu’en octobre 2025.