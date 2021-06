Windows 11 est une mise à jour gratuite, mais vous devrez peut-être payer pour cela – .

Microsoft a finalement lancé Windows 11 plus tôt cette semaine, prouvant que la mise à jour du système d’exploitation n’est pas ce que beaucoup craignaient – ​​un travail de peinture de Windows 10. Windows 11 est livré avec une nouvelle interface utilisateur qui place le menu Démarrer au premier plan, ce qui est le genre de transformation visuelle qui serait qualifiée de relooking de thème Windows 10. Mais Windows 11 apporte également diverses nouvelles fonctionnalités qui raviront les utilisateurs. Il existe une nouvelle façon d’organiser et de gérer les fenêtres qui pourraient améliorer le multitâche et la productivité, une nouvelle expérience Microsoft Store qui introduit la prise en charge des applications Android sur Windows, des fonctionnalités de tablette améliorées pour les ordinateurs portables à écran tactile et de toutes nouvelles fonctionnalités de jeu empruntées à l’univers Xbox de Microsoft. Ajoutez à cela les affirmations de Microsoft selon lesquelles Windows 11 sera plus rapide à réveiller et à démarrer, que les mises à jour seront considérablement plus petites, que la navigation sera plus rapide dans Edge et que Windows 11 utilise moins d’énergie qu’avant et est la version la plus sécurisée de Windows à ce jour. , et vous vous retrouvez avec une mise à jour du système d’exploitation qui vaut la peine d’être installée sur vos PC.

La meilleure partie de Windows 11 est qu’il est disponible gratuitement, ce qui signifie que les utilisateurs de Windows 10 pourront mettre à jour leurs appareils sans payer de frais de mise à niveau à Microsoft. Cependant, certaines personnes devront débourser de l’argent supplémentaire pour Windows 11, car Microsoft a des règles de compatibilité plus strictes qui excluent de nombreux ordinateurs plus anciens d’exécuter le nouveau système d’exploitation.

Microsoft prendra officiellement en charge les processeurs Intel Core de 8e génération et plus récents et Apollo Lake, ainsi que les processeurs Pentium et Celeron plus récents, rapporte The Verge. Sur AMD, vous devez avoir Ryzen 2000, Ryzen Threadripper 2000 ou Epyc 2nd Gen ou une version ultérieure pour exécuter Windows 11.

On ne sait pas pourquoi Windows 11 a besoin de ces nouveaux processeurs, mais il n’est pas surprenant que les nouvelles versions du système d’exploitation nécessitent un certain matériel. Sinon, certaines expériences pourraient ne pas être disponibles pour les utilisateurs ou elles pourraient rencontrer des problèmes de performances. Ce ne sont que des spéculations à ce stade, car Microsoft ne l’a pas encore expliqué.

Curieusement, Microsoft a déclaré que la génération de processeurs n’est qu’une limite de « plancher souple » pour les installations de Windows 11. Le programme d’installation vous avertira si votre processeur n’est pas pris en charge, mais vous pourrez toujours installer Windows 11, ce qui est bizarre. Espérons que vous n’aurez pas à rétrograder vers Windows 10 si quelque chose ne fonctionne pas correctement.

The Verge souligne que les utilisateurs de Windows 10 ont téléchargé l’application PC Health de Microsoft, qui peut rapidement leur dire si Windows 11 fonctionne sur leurs systèmes.

De plus, Windows 11 nécessite désormais un support TPS (Trusted Platform Module) de 1.2 ou version ultérieure ainsi que UEFI Secure Boot. Cela devrait aider à améliorer la protection contre les logiciels malveillants et les ransomwares. Et Microsoft a déclaré que Windows 11 serait plus sécurisé que jamais.

Presque tous les processeurs des 5 à 7 dernières années ont un TPM. Pour Intel, cela s’appelle “Intel PTT” que vous définissez sur activé. Pour AMD, ce serait “AMD PSP fTPM”. Les TPM sont requis pour la certification OEM depuis au moins 2015 et ont été annoncés en 2013 : https://t.co/1qwfwKSrdd – DWIZZZLE (@dwizzzleMSFT) 24 juin 2021

Les ordinateurs portables et les PC sans prise en charge du TPM dans le BIOS peuvent rencontrer des problèmes d’installation de Windows 11. David Weston, directeur de la sécurité des entreprises et des systèmes d’exploitation chez Microsoft, a déclaré que “presque tous les processeurs des 5 à 7 dernières années ont un TPM”. Il conseille aux utilisateurs de s’assurer que les options du BIOS pour “PTT” sur Intel ou “PSP fTPM” sur AMD sont activées. Cela ne donne certainement pas l’impression que la mise à niveau sera une expérience conviviale.

Si votre ordinateur ne réussit pas le vérificateur de mise à niveau de Windows 11, votre processeur peut ne pas être assez bon pour le nouveau système d’exploitation et vous devrez acheter un nouvel ordinateur afin d’utiliser la mise à niveau gratuite de Windows 11 de Microsoft. D’un autre côté, si vous avez un système plus ancien qui a déjà du mal avec Windows 10, vous devriez probablement envisager de mettre à niveau de toute façon.

