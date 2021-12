Windows 11 et problèmes de performances : le cauchemar continue avec les SSD NVMe | La technologie

Le nouveau système d’exploitation de Microsoft cause plus de problèmes que souhaité au cours de ses deux premiers mois de vie. Des défauts avec Ryzen d’AMD aux bogues du gestionnaire de tâches qui consomment trop de RAM. Maintenant, le problème est le SSD.

Windows 11 pose à nouveau quelques problèmes aux utilisateurs, car cela semble être la tendance générale du nouveau système d’exploitation Microsoft, qui depuis sa sortie en octobre n’a cessé de signaler des bogues et des bogues.

Les nouvelles plaintes peuvent être trouvées dans plusieurs fils de discussion Reddit ainsi que dans les forums de support de Microsoft et ne sont en fait pas aussi nouvelles qu’on ne le pensait auparavant, car les avis concernant ce problème remontent à quelques mois, lorsque Windows 11 était encore en version bêta.

Selon des rapports, soutenus par CrystalDiskMark et AS-SSD, des applications utilisées comme références pour acheter des disques durs sur PC, les performances dans Windows 11 peuvent être plusieurs fois plus lentes dans certains cas pour les lecteurs NVMe.

Le problème affecte spécifiquement les performances sur les écritures aléatoires. Le benchmark suivant, partagé sur Reddit par l’utilisateur MahtiDruidi, compare le même disque SSD exécutant Windows 10 et Windows 11.

La source du problème n’a pas encore été clairement identifiée, mais certaines causes possibles ont émergé. L’une des choses qui les utilisateurs ont initialement souligné que la sécurité basée sur la virtualisation (VBS) entraîne une baisse des performances du SSD, puisqu’il s’agit de W11 et non de W10.

Une découverte plus récente suggère que le problème est lié au lecteur qui contient l’installation de Windows 11. Si le test de référence est exécuté sur un lecteur secondaire, les résultats sont cohérents avec les vitesses SSD normales.

Mais si, à la place, nous avons le système d’exploitation sur le même SSD dans lequel nous faisons le test, les performances chutent complètement.

Un ingénieur Microsoft sur Reddit a reconnu le problème il y a trois mois, lorsque Windows 11 était encore en version bêta, mais il semble que la solution ne soit pas arrivée à temps pour le lancement, et deux mois plus tard, le problème persiste.

Comme nous vous l’avons déjà dit, Windows 11 a déjà été impliqué dans des problèmes, dont certains ont spécifiquement réduit les performances des processeurs AMD, ainsi que certaines applications qui ne fonctionnaient tout simplement pas. Cela ne semble pas être un bon début pour W11.