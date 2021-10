Windows 11 exécute enfin des applications Android, mais il y a des limites

L’une des fonctionnalités les plus surprenantes de Windows 11 est sa prise en charge d’Android. Mais quand vous vous rendez compte que Microsoft fabrique son propre téléphone Android et que Windows 10 a déjà établi un lien entre le PC et votre téléphone, tout a du sens. Pourquoi ne devriez-vous pas pouvoir exécuter les applications Android que vous aimez sur Windows 11 ?

Le problème avec la fonctionnalité est qu’elle est à rotule dès la sortie de la boîte. Vous n’obtenez pas l’expérience complète du Google Play Store sur Windows 11, car Google ne laissera pas cela se produire. Au lieu de cela, vous obtenez l’expérience Amazon Appstore. C’est toujours un excellent catalogue d’applications, qui comprend probablement les applications Android que vous utilisez le plus. Mais Microsoft n’est pas encore tout à fait prêt à permettre à quiconque d’exécuter n’importe quelle application Amazon Android sur son appareil Windows 11.

Comment commencer à utiliser les applications Android sur Windows 11

Windows 11 est disponible pour les PC qui réussissent le test de configuration matérielle et pour ceux qui ne réussissent pas. Mais vous devrez vous inscrire au programme Insider de Microsoft pour commencer à installer des applications Android sur votre ordinateur Windows 11.

Microsoft a expliqué dans un article de blog qu’il s’était associé à Amazon et Intel pour lancer cette première version de l’expérience Android sur Windows 11.

Les Windows Insiders devront accéder au canal bêta et sélectionner les États-Unis comme pays d’origine. Cela signifie également que vous aurez besoin d’accéder à un compte Amazon américain.

Une fois que vous aurez coché toutes ces cases, vous pourrez installer des applications Android sur votre ordinateur portable ou de bureau Windows. Les processeurs Intel, AMD et Qualcomm sont tous pris en charge à ce stade.

L’application Amazon Kindle Android fonctionnant sous Windows 11. Source de l’image : Microsoft

À quoi s’attendre de l’expérience Android sur Windows 11

Microsoft affirme que l’exécution d’applications Android sur Windows 11 « sera familière, sans effort et intégrée ». En plus de cela, vous profiterez également de l’interface utilisateur de Windows 11 dans le processus – Microsoft explique :

Vous pouvez facilement exécuter ces applications côte à côte à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Snap Layouts, les épingler à votre menu Démarrer ou à votre barre des tâches et interagir avec elles via la souris, le toucher ou la saisie au stylet. Les applications Android sont également intégrées dans les vues Alt + Tab et Tâches pour vous aider à passer rapidement d’une application à l’autre. Vous pouvez voir les notifications des notifications d’applications Android dans le Centre de maintenance ou partager votre presse-papiers entre une application Windows et une application Android.

Microsoft explique également que les paramètres d’accessibilité de Windows 11 s’appliquent également aux applications Android. Microsoft travaille avec Amazon pour apporter plus d’améliorations.

Quant à l’implication d’Intel, le fabricant de puces garantit que les applications Arm-only fonctionneront sur les appareils Intel et AMD.

La dernière mise en garde

Il y a un dernier détail que vous n’aimerez pas forcément. Exécuter Android sur Windows 11 en ce moment signifie que vous ne pouvez installer que 50 applications de l’Amazon Appstore. C’est ça. Le magasin propose des centaines de milliers d’applications, mais le programme bêta de Windows 11 n’en couvrira que 50.

Vous pouvez essayer des jeux mobiles comme Lords Mobile, l’application Kindle officielle et du contenu pour enfants comme Khan Academy Kids. Assurez-vous également de consulter l’annonce de Microsoft sur ce lien.