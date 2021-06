Windows 11 fera varier le taux de rafraîchissement de l’écran pour économiser la batterie

in

29/06/2021 à 23:35 CEST

Si vous avez récemment acheté un ordinateur portable Windows, il est fort probable qu’il inclue un affichage à taux de rafraîchissement élevé. En ce qui concerne les récentes avancées du tableau de bord, il s’agit de l’une des mises à jour les plus notables aujourd’hui qui est devenue à la mode ces dernières années, car elles aident à rendre tout le monde plus fluide.

Mais augmentez également le taux de rafraîchissement sur l’écran de votre ordinateur portable accélère la décharge de la batterie. Bien sûr, vous avez la possibilité d’obtenir le meilleur des deux mondes en basculant manuellement entre différents taux de rafraîchissement, mais cela prend trop de temps et Microsoft a donc introduit une nouvelle fonctionnalité pour améliorer cela appelée Dynamic Refresh Rate (DRR pour son acronyme en anglais ) avec la première version d’aperçu de Windows 11 Insider.

Comme le nom l’indique, DRR réduira le taux de rafraîchissement de votre ordinateur portable à 60 Hz, quelque chose qui était la norme jusqu’à pratiquement rien. Lorsque vous faites des choses comme écrire des e-mails, il augmentera jusqu’à 120 Hz lors de la frappe et du défilement pour rendre cela plus instantané. A partir d’aujourd’hui, le support de la fonction il est principalement limité à quelques applications Microsoft et Adobe.