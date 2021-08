Windows 11 intégrera la fonction dont vous avez besoin pour améliorer votre productivité : Focus Sessions | La technologie

Nous continuons à découvrir les nouvelles fonctionnalités que Windows 11 mettra en œuvre, et parmi les plus importantes se trouve un moyen d’être plus productif.

Au cours des prochains mois, nous apprendrons à connaître une multitude de Quoi de neuf dans le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Un nouveau Windows, c’est toujours découvrir des fonctions et celles-ci se dévoilent peu à peu. Le dernier dont nous avons entendu parler s’appelle Focus Sessions et souhaite vous aider dans vos tâches.

La définition de ce à quoi ressemble la nouveauté est donnée sur The Next Web : une minuterie de style Pomodoro pour vous aider à vous concentrer sur les tâches. La Technique Pomodoro est basée sur la gestion du temps passé sur un projet, en le décomposant en sous-tâches et planifier des pauses périodiques. Et ça marche vraiment pour beaucoup de gens.

Par exemple, Windows 11 peut être programmé pour vous guider à travers des périodes de travail de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes une fois sur deux. De cette façon, vous serez guidé par le système d’exploitation pour suivre les temps dans lesquels vous éviterez les distractions : vous ne ferez qu’avancer.

Une séance de mise au point sera accessible directement depuis l’horloge Windows 11 pour programmer en quelques secondes les temps qui seront consacrés aux tâches. De plus, il intégrera également Spotify et Windows To Do comme support pour ceux qui en ont besoin tout en travaillant.

Tout sera prêt à être aussi simple et rapide que possible dans sa configuration, qu’en quelques secondes vous pouvez démarrer sans pertes de temps importantes. Un exemple se trouve dans la vidéo de ce tweet.

Ensuite, vous pouvez également vérifier combien de temps a été consacré au projet au cours de la journée. De cette façon, il sera observé si le calendrier prévu est respecté en termes de travail à accomplir.

Que ce soit avec des tâches spécifiques ou pour ceux qui télétravaillent au quotidien, Les Focus Sessions seront d’une grande aide pendant les heures passées devant l’ordinateur. Dans un monde avec tant de distractions, vous devez faire de votre mieux pour vous concentrer, et Windows 11 veut vous aider.