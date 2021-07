Windows 11 met Microsoft Teams au premier plan

Le dernier tease de Windows 11 a suggéré que Microsoft Teams jouera un rôle encore plus important que prévu dans la nouvelle plate-forme logicielle.

La nouvelle version est configurée pour intégrer la fonctionnalité de discussion Microsoft Teams directement dans la barre des tâches de Windows 11, permettant aux utilisateurs de démarrer des discussions ou des appels de vidéoconférence en quelques clics.

Les nouvelles versions d’aperçu de Windows 11, comme illustré ci-dessus, ont montré que le logiciel aura un bouton dédié pour l’application de discussion Microsoft Teams à côté de toutes les options habituelles dans la barre des tâches.

Microsoft Équipes Windows 11

L’ajout a été découvert par BleepingComputer, qui a constaté que pour l’instant, la fonctionnalité reste assez basique, les utilisateurs ne pouvant actuellement se connecter, ajouter des contacts et se connecter via des discussions individuelles et de groupe.

La fonctionnalité semble être étroitement liée au client de bureau Microsoft Teams, car les utilisateurs qui cliquent sur le bouton de discussion dans l’aperçu de Windows 11 l’auront plutôt ouvert sur leur ordinateur.

Plus de fonctionnalités et de fonctions pour Windows 11 seront bientôt dévoilées, mais Microsoft a déjà dévoilé toute une série de nouveaux ajouts et services, dont certains pour les équipes.

La société a déjà révélé qu’elle avait donné à Teams une refonte majeure, y compris une toute nouvelle base d’ingénierie qui, espère-t-elle, rendra les équipes plus intuitives et plus faciles à utiliser. “Microsoft Teams 2.0” est basé sur Edge WebView2 au lieu d’Electron, ce qui permettra à Microsoft d’utiliser des technologies Web intégrées telles que HTML, CSS et JavaScript avec le moteur de rendu Chromium.

L’utilisation d’Edge WebView2 signifie que Teams 2.0 n’a plus de barre d’adresse et que les utilisateurs pourront exécuter l’application dans une fenêtre séparée comme ils le pourraient avec l’ancienne application.

Contrairement à l’ancien client, la fenêtre de l’application Teams 2.0 peut désormais être redimensionnée et l’interface s’adapte automatiquement à celle-ci. Microsoft a également ajouté des intégrations avec des notifications natives et d’autres fonctionnalités de Windows 10.

Bien que de nombreuses fonctionnalités soient désormais disponibles dans le nouveau client, des contrôles avancés sont toujours manquants, ce qui limite les fonctionnalités du mode Ensemble et empêche les utilisateurs de modifier les fonctionnalités de suppression du bruit de Teams.

Cette décision montre à quel point les équipes sont appelées à jouer un rôle crucial pour Microsoft dans la version Windows 11 et les années à venir, alors que les entreprises du monde entier semblent prêtes à adapter un modèle de travail hybride qui dépend fortement de ces outils logiciels.

Via BleepingOrdinateur