Windows 11 ne devrait pas fonctionner sur des PC plus anciens, mais Microsoft ne vous empêchera pas d’essayer

Lorsque Microsoft a annoncé ses exigences matérielles minimales pour Windows 11 en juin, beaucoup ont été contrariés par le fait que seuls les processeurs AMD Zen 2 et Intel de huitième génération ou ultérieur seraient pris en charge. Après un tollé, Microsoft n’est pas exactement revenu sur cela, mais ils ont dit que tout le monde est invité à essayer d’exécuter Windows 11 sur des machines plus anciennes – ne vous attendez pas à une assistance si vous le faites.

Si vous essayez d’installer Windows 11 via Windows Update sur un système non pris en charge, vous ne pourrez pas le faire, mais vous pouvez toujours installer le nouveau système d’exploitation manuellement à partir d’un disque de démarrage de fichier ISO, selon The Verge. Cela visait à l’origine à permettre aux entreprises d’installer Windows 11 sur des ordinateurs de bureau qui pourraient ne pas avoir accès à Internet, et la société ne demandera pas aux clients d’installer le système d’exploitation de cette manière.

Néanmoins, cela ne vous empêchera pas de charger le nouveau système d’exploitation sur une machine plus ancienne – cela signifie simplement que vous le faites à vos risques et périls et que vous ne devez pas vous attendre à une compatibilité totale des pilotes ou à un degré élevé de stabilité du système.

Analyse : une bonne nouvelle pour des millions de PC plus anciens

Bien que nous n’ignorions pas totalement l’insistance de Microsoft sur le fait que son prochain système d’exploitation ne devrait pas être installé sur des ordinateurs plus anciens, de nombreux utilisateurs utilisant des ordinateurs plus anciens connaissent probablement les risques encourus.

Pour l’instant, il semble juste de dire que la configuration système minimale requise pour Windows 11 est assez gérable, quelle que soit la génération de votre processeur : un processeur 64 bits avec deux cœurs ou plus qui a une horloge de base d’au moins 1 GHz, 4 Go de RAM, et 64 Go de stockage.

Vous pouvez obtenir ce genre de spécifications sur la plupart des Chromebooks de nos jours, et nous ne parlons même pas des meilleurs Chromebooks. Et bien que de nombreux PC plus anciens soient presque certainement confrontés à des problèmes de stabilité s’ils tentent d’exécuter Windows 11, ils sont probablement également confrontés à des problèmes de stabilité sous Windows 10. Que pouvons-nous vous dire, ça craint de vieillir, avec du silicium comme dans la vie.