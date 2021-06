Windows 11 ne va pas assez loin avec l’intégration d’Android dans un sens

Windows 11 sera bientôt disponible sur des millions d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables, et il possède une fonctionnalité vraiment intéressante que nous sommes ravis de voir : il peut exécuter des applications Android.

Génial, non ? Vous pouvez installer toutes les meilleures applications Android que vous utilisez sur les meilleurs téléphones Android directement sur votre ordinateur portable, et c’est une sorte de concoction qui contient le meilleur des deux mondes. Je suis désolé de faire éclater ta bulle. Vraiment, je le suis. Mais ce n’est pas l’expérience que vous aurez car il manque aux applications Android sur Windows 11 un ingrédient très important : Google (et le Google Play Store).

Microsoft facilite l’utilisation de l’Appstore d’Amazon, et vous pourrez charger de nombreuses autres applications Android, mais aucune des deux options ne vous donnera ce que vous vouliez vraiment, à savoir avoir des applications qui fonctionnent exactement comme elles le font sur votre téléphoner. Au lieu de cela, vous avez une expérience qui ressemble plus à celle disponible sur un téléphone Huawei, où tous les services de Google et la sauce supplémentaire ne peuvent pas être installés, et Huawei a dû essayer de compenser ce fait.

Et même si vous lirez des opinions divergentes sur la qualité du magasin d’Amazon, c’est différent. Cela n’a rien à voir avec le fait que votre application préférée n’est pas disponible sur Amazon, ou que cette application est une ancienne version qui manque de fonctionnalités, ou à quel point quelque chose comme l’application Amazon Prime Video fonctionne sur un appareil Amazon via l’Amazon Appstore. Il s’agit de fonctionnalités manquantes fournies par Google dans le cadre de l’accord Google Mobile Services. Des choses comme la messagerie et les notifications intégrées, ou l’accès intégré à Google Drive pour les sauvegardes. L’utilisation d’applications Android est une expérience très différente sans ces éléments.

Cela me dérange. Beaucoup. Pas parce que je veux détester Microsoft ou l’Appstore d’Amazon, mais parce que ce n’était probablement pas nécessaire. Si Microsoft s’était associé directement à Google au lieu d’Amazon, vous auriez la même expérience que quelqu’un avec un Chromebook : pas 100 % incroyable, mais pas toujours horrible et s’améliore lentement. Vous auriez les mêmes applications sur votre téléphone, et elles pourraient cependant faire les mêmes choses.

Oui, je sais que cela semble un peu fou.

Je sais que cette idée semble folle, et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cela ne s’est pas produit. Je parie que la bonne raison est que Microsoft n’est pas prêt à donner à Google cet effet de levier, du moins pour le moment. Oh ouais – Microsoft a dit qu’il pourrait y avoir un support pour d’autres marchés d’applications comme Steam, le Galaxy Store de Samsung, et Jeu de Google. Un jour, tous ces mots que j’écris pourraient être de l’espace Internet gaspillé, et je serais totalement d’accord avec ça. Mais pour l’instant, vous devez vous fier à Amazon ou trouver des applications au hasard et les télécharger sur Internet.

Je suis sûr à 100 % d’une chose : Google aurait accepté de travailler avec Microsoft pour intégrer Google Play. Je veux dire, c’est une situation gagnant-gagnant pour Google. Les applications et services de Google, y compris le Play Store, sur Android et Windows signifieraient que presque toutes les personnes de l’univers connu utiliseraient Google. Tant de globes oculaires. Autant d’impressions publicitaires. Tant d’argent. Beaucoup d’argent.

Je ne peux pas reprocher à Microsoft de ne pas vouloir céder des affaires.

À l’inverse, Microsoft veut ces globes oculaires et cet argent pour eux-mêmes parce qu’ils sont aussi une entreprise à but lucratif et pas seulement l’ailier de Google. Beaucoup de gens se moquent de Microsoft et semblent aimer détester ses produits, mais la société existe depuis longtemps et sait comment gagner de l’argent. Je ne peux pas deviner leurs motivations. Mais je peux déplorer qu’il manque quelque chose de mieux, et cela n’a probablement pas dû manquer.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Et cela fonctionnerait mieux que vous ne le pensez, car vous pouvez déjà exécuter presque toutes les applications du Google Play Store sur votre ordinateur Windows via un programme appelé BlueStacks. BlueStacks est un peu fou. Il prétend qu’il s’agit d’un téléphone (vous pouvez choisir le modèle dans les paramètres du programme) avec les services mobiles de Google, y compris les services Google Play, les jeux Google Play et le Google Play Store. Pour l’utiliser, il vous suffit d’ouvrir l’application Play Store et d’installer des applications comme vous le feriez sur un téléphone.

Bien sûr, c’est un service conteneurisé et émulé qui prétend seulement être un téléphone, mais il fonctionne exactement comme sur votre téléphone. Et BlueStacks n’est pas une application secrète que seuls les enfants cool connaissent – des millions de personnes l’utilisent chaque jour avec d’autres émulateurs Android populaires comme MEMU qui peuvent faire la même chose. Google possède pour savoir exactement ce qui se passe ici. Cela signifie que Google l’ignore simplement parce qu’il ne se soucie pas vraiment du Google Play Store ou que des programmes comme BlueStacks ont une sorte d’approbation de Google pour le faire. Je parie sur ce dernier. Quoi qu’il en soit, les réponses que vous trouverez sur Quora qui disent “parce que c’est open source” sont complètement fausses car rien sur Google Play n’est open source. RIEN.

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Il est donc possible d’avoir une expérience décente grâce à un front-end souvent janky comme BlueStacks, et il est possible d’exécuter une instance Android complète dans un conteneur à la Chrome OS. Au lieu de cela, Microsoft a décidé d’opter pour Amazon, du moins pour le moment.

J’aimerais vraiment savoir pourquoi cela ne s’est pas produit.

Je veux vraiment savoir pourquoi. Croyez-le ou non, Google et Microsoft sont de très bons partenaires en ce qui concerne les départements d’ingénierie et de système d’exploitation. Le travail étroit de Microsoft avec Google dans le développement d’Android pour le Surface Duo est la raison pour laquelle Android 11 et Android 12 ont encore plus de fonctionnalités d’appareils pliables. Microsoft est un grand contributeur au projet Chromium, ce qui rend Google Chrome possible. Microsoft est également l’une des premières “grandes” entreprises à avoir reconnu que les utilisateurs d’Android avaient besoin d’une expérience de première classe absolue en matière d’applications. Les applications Microsoft Office sur Android sont sacrément bonnes. Microsoft sait à quel point l’écosystème Android est important pour son avenir et ses résultats.

Je ne suis pas au courant des projets futurs de Microsoft et je ne suis pas non plus au courant des réunions de direction entre les deux sociétés. Je suis sûr que Windows 11 serait bien meilleur en ce qui concerne la prise en charge des applications Android si Microsoft et Google avaient commencé une histoire d’amour.

