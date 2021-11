Windows 11 possède une fonctionnalité qui à elle seule justifie la mise à niveau pour des milliers d’utilisateurs de Windows 10 | La technologie

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour gratuite et pleine d’améliorations, de nombreux utilisateurs hésitent à changer la version du système d’exploitation de leur ordinateur. La dernière fonctionnalité arrivée à elle seule justifie le passage à Windows 11 pour profiter pleinement du potentiel de certains ordinateurs.

La mise à jour Windows 11 elle s’effectue lentement, mais sans pauses. De plus en plus d’utilisateurs font le saut vers la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft, mais il y a encore une énorme masse d’utilisateurs qui ne l’ont pas encore fait.

Microsoft a mis en place un nouvelle fonctionnalité de Windows 11 qui permet l’émulation x64 sur les ordinateurs à processeur ARM. Cette nouvelle fonctionnalité permet à ces processeurs ARM d’utiliser nativement des logiciels conçus pour les processeurs x64 d’AMD ou d’Intel.

Jusqu’ici que support spécifique pour les plates-formes ARM n’était disponible que pour les versions de Initié de Windows 10, une version avancée pour les développeurs qui intègre des fonctions expérimentales qui sont parfois consolidées et atteignent les versions utilisateur stables de Windows.

Même si la plupart des ordinateurs Windows utilisent des processeurs x64 comme les processeurs Intel Core de 12e génération ou les processeurs AMD Ryzen 5000.

Cependant, Microsoft a publié certains modèles de ses cabriolets Surface qui fonctionnent avec des processeurs à architecture ARM comme le Surface Pro X que nous passons en revue ici, mais on les retrouve aussi dans d’autres équipements d’Asus et Samsung.

Ces ordinateurs n’utilisent pas les mêmes chemins de traitement que les puces Intel ou AMD basées sur des architectures x64, ils ont donc besoin soit du logiciel à programmer pour leur architecture, soit exécuter un émulateur qui traduit les instructions x64 ils peuvent donc être interprétés par les processeurs ARM.

Au cours de l’année dernière cet émulateur x64 n’a été trouvé que dans la version Windows 10 Insider, mais les nouvelles versions ont cessé de l’inclure dans Windows 11 à partir duquel il poursuivra son développement.

Par conséquent, tous les utilisateurs qui ont un Ordinateur Windows 10 basé sur ARM, ils devront passer à Windows 11 pour continuer à utiliser des applications écrites pour les architectures x64.

Microsoft reste déterminé à «[…] soutenir les clients sur Windows 10 on Arm jusqu’au 14 octobre 2025 », mais cela ne signifie pas que l’entreprise doit continuer à travailler sur l’émulation x64 au-dessus de Windows 10, ce qui a toujours été un avantage, plutôt qu’une intégration native comme maintenant proposée dans Windows 11.

L’ordinateur portable 14″ le plus puissant d’Apple avec la nouvelle puce M1 Pro avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 14 cœurs et un SSD de 512 Go.

Cette étape montre les intentions de Microsoft de positionner son système d’exploitation dans une position concurrentielle face à l’arrivée imminente d’ordinateurs alimentés par des processeurs aux architectures ARM. Une étape que, par exemple, MacOS a déjà franchie avec l’arrivée de son Processeurs M1.

La mise à niveau vers Windows 11 est entièrement gratuite pour les utilisateurs de Windows 10, la seule chose à prendre en compte pour passer à la nouvelle version est donc de répondre à la configuration minimale requise, ce que la grande majorité de ces ordinateurs satisfont.