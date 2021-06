Windows 11 pour permettre aux utilisateurs de télécharger des applications Android : tout savoir

in

Windows 11 : Microsoft a récemment annoncé Windows 11, et maintenant, un ingénieur de l’entreprise a partagé que les utilisateurs de la nouvelle mise à jour du système d’exploitation pourraient également charger des applications Android sur leur système. Cela signifie que les utilisateurs n’auraient pas à s’en tenir aux applications mises à disposition par Amazon une fois que Microsoft lancera Windows 11. Cependant, il n’y a pas non plus beaucoup de clarté quant à la façon dont les applications Android fonctionneraient sur Windows.

Le processus d’exécution ou d’installation des applications téléchargées sur Windows 11 n’est pas encore connu. Alors que Chrome OS permet également aux utilisateurs d’exécuter des applications à chargement latéral, le processus est assez compliqué car il oblige les utilisateurs à activer Linux, puis à effectuer un travail en ligne de commande.

Selon les rapports, lorsqu’on lui a demandé des détails sur la façon dont les applications Android de l’extérieur de l’Amazon Appstore fonctionneraient sur le nouveau système d’exploitation, Redmond a déclaré que le Microsoft Store permettrait aux utilisateurs de découvrir les applications Android, et qu’ils pourraient ensuite les acquérir avec le l’aide d’Amazon Appstore. Aucun autre détail n’a été partagé par le géant de la technologie. Cette déclaration est au mieux vague quant à la façon dont les choses fonctionneraient.

Beaucoup de ces désirs concernant le téléchargement d’applications Android parmi les utilisateurs n’auraient pas augmenté si Microsoft avait choisi d’inclure Google Play Store plutôt que l’Amazon App Store, car si tous les magasins d’applications fourniront aux utilisateurs un accès à certains programmes qu’ils n’auraient pas pu précédemment, Amazon Appstore omet également les applications Android clés comme Snapchat et Apple Music de son catalogue.

Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui cherchent à télécharger les applications Android dont ils ont besoin sur Windows, cela soulève également certaines inquiétudes. Le piratage n’est probablement pas un problème pour les applications Android qui sont déjà disponibles gratuitement, mais les utilisateurs peuvent obtenir gratuitement des APK d’applications payantes à partir de sources douteuses, puis les charger sur leur système. Non seulement cela, mais la question de la sécurité et de la sûreté est également une question que Microsoft devrait résoudre, étant donné que Google a déjà intégré une capacité à Android pour analyser toutes les applications téléchargées pour tout comportement potentiellement malveillant.

Ces questions, cependant, ne peuvent être répondues par Microsoft qu’en temps voulu.

