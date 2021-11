Windows 11 pourrait arriver sur les Mac M1 à l’avenir

L’accord d’exclusivité de Qualcomm et Microsoft pour Windows sur les puces ARM toucherait bientôt à sa fin. Sans cet accord, nous pourrions voir une prise en charge officielle de Windows 11 sur les Mac exécutant des puces M1.

Des rapports récents ont noté que MediaTek, une société qui crée des SoC pour smartphones et tablettes, souhaite créer une puce pour Windows sur les PC ARM. Ceci est remarquable car jusqu’à présent, seul Qualcomm a créé des puces pour une utilisation dans les PC Windows ARM. Selon XDADevelopers, ce n’est peut-être pas une coïncidence.

L’accord d’exclusivité de Microsoft et Qualcomm a retenu Windows sur ARM

Windows 11 exécuté sur un ordinateur portable. Source de l’image : Microsoft

Sur la base du nouveau rapport, XDA indique que Qualcomm et Microsoft ont travaillé ensemble dans le cadre d’un accord d’exclusivité. L’accord devrait se terminer bientôt, selon des sources proches de celui-ci. On ne sait pas exactement quand l’accord se terminera, mais quand il le fera, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle concurrence pour entrer dans l’arène.

Windows sur ARM a été assez décevant jusqu’à présent. Depuis que Qualcomm et Microsoft ont travaillé ensemble, la plupart des systèmes qu’ils ont sortis ont été lents. C’est une comparaison frappante avec la vitesse et l’efficacité que nous avons vues dans les puces M1 d’Apple, qui utilisent le même style d’architecture. Si l’accord est vraiment sur le point de se terminer, nous pourrions voir plus de support pour Windows sur ARM. Cela permettrait à des fournisseurs comme MediaTek, Samsung et peut-être même les puces M1 d’Apple de prendre en charge le système d’exploitation.

Nous pourrions bientôt voir Windows 11 sur les Mac M1

Apple MacBook Pro 2021 Closed Image source : Christian de Looper pour .

Alors que Windows 11 peut être exécuté sur un Mac M1 à l’aide d’une machine virtuelle comme Parallels, Apple ne propose pas de Boot Camp sur ces systèmes. C’est parce que Microsoft ne licencie la version ARM de Windows qu’aux fabricants de PC. S’il commence à recevoir plus de support d’autres fournisseurs, cependant, Microsoft pourrait ouvrir la porte aux consommateurs réguliers pour accéder à ces licences.

Bien sûr, il appartient à l’entreprise de savoir si Apple prend en charge Boot Camp sur les Mac M1. Les Mac M1 ont réussi à atteindre des références impressionnantes depuis leur sortie. Si jamais nous espérons voir le même type de performances sur Windows, il pourrait être bon de combiner le système d’exploitation de Microsoft avec la technologie d’Apple.

Cela peut sembler une idée étrange, surtout compte tenu de la façon dont la plupart des gens considèrent Apple et Microsoft comme des rivaux. Cependant, les consommateurs finiraient par gagner dans un monde où les deux sociétés décideraient de travailler ensemble. Pour l’instant, cependant, il faudra se contenter d’utiliser Windows via une machine virtuelle sur les macs M1.