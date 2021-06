Windows 11 pourrait être sensiblement plus rapide et plus efficace que Windows 10 | La technologie

Soi-disant quelqu’un a déjà une nouvelle version de Windows 11, et l’a poussé à la limite dans divers tests de performances.

Une version fuite de Windows 11 circule déjà sur les réseaux, ce que Microsoft n’a pas du tout aimé, et que de nombreux utilisateurs installent, ce qui peut apporter certains risques à leurs ordinateurs puisqu’il s’agit d’une version préliminaire.

Apparemment, Windows 11 ne sera pas seulement un énorme changement de conception par rapport à Windows 10, mais aussi en termes de performances et d’efficacité ce sera nettement mieux. Du moins, si l’on s’en tient aux premiers supposés benchmarks apparus sur le net en serrant une version de Windows 11, ils commentent windowscentral.

Le youtubeur Ben anonyme prétend avoir une version officielle de Windows 11, où il montre non seulement l’aspect visuel que nous connaissons déjà de la fuite, mais le pousse également à la limite en comparant ses performances avec Windows 10.

On ne sait pas très bien comment cette personne a obtenu une copie supposée de Windows 11, et donc les informations que nous allons vous proposer maintenant en termes de performances doit être interrogé jusqu’à ce que Microsoft publie le système d’exploitation le 24 juin.

Soi-disant cette version Pro de Windows 11 avec build 21996 a commencé 18,75 % plus rapidement que Windows 10 Pro build 19043, 13 secondes contre 16 secondes, ce qui est une bonne nouvelle si vous faites partie de ceux qui sont impatients d’allumer votre ordinateur.

D’autre part, Windows 10 a marqué à 3DMark de 6872 à 4,8 GHz atteignant 92°C dans le CPU et 76°C dans le GPU. A titre de comparaison, Windows 11 a marqué 7613 à 4,9 GHz atteignant 99°C sur le CPU et 78°C sur le GPU. Pour qu’on se comprenne, Windows 11 a connu une amélioration de 9,74 % et une vitesse d’horloge supérieure de 2,05 %, mais en amenant le CPU à un peu plus de température.

CrystalDiskMark, en charge de mesurer la vitesse du SSD, dans Windows 10, il a eu une vitesse de lecture de 2930 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3189 Mo/s. En revanche, Windows 11 a atteint une vitesse de lecture de 3448 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3336 Mo/s. Cela fait Windows 11 offre une vitesse de lecture 15,03 % plus rapide et une vitesse d’écriture 4,41 % plus rapide.

Enfin, dans Geekbench 5 Windows 10 a obtenu un score monocœur de 1138 points et un score multicœur de 6284 points. À titre de comparaison, Windows 11 a eu un score monocœur de 1251 et un score multicœur de 7444 points. Cela équivaut 9,04 % de meilleures performances monocœur Windows 11 et 15,59 % de meilleures performances multicœurs.

Nous verrons si Microsoft décide de comparer son système d’exploitation actuel avec Windows 11 pour convaincre le public de mettre à jour et de ne pas se passer comme Windows 7.