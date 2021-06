Windows 11 pourrait intégrer nativement l’une des fonctions les plus attendues depuis des années | La technologie

Microsoft pourrait travailler sur un émulateur natif pour exécuter des applications Android sur un hypothétique Windows 11.

La prochaine génération de Windows arrive, que ce soit Windows Sun Valley ou Windows 11, et nous saurons que le 24 juin prochain est un événement qui pourrait révolutionner le système d’exploitation de nos ordinateurs, et l’une de ces caractéristiques qui semblaient impensables il y a quelques années, l’arrivée des applications Android sur Windows, pourrait tomber.

Selon les rapports de mspoweruser, ceux de Redmond pourraient travailler sur un émulateur Android natif pour Windows. Cela a été vu dans un journal des modifications pour la dernière version du sous-système Windows pour Linux, sous un développeur, où deux mentions spécifiques à Android sont collectées. L’un d’eux est “la fenêtre de l’émulateur Android fixe ne peut pas bouger lorsqu’il n’y a pas de cadre” et l’autre mentionne “la fenêtre de l’émulateur Android fixe ne bouge pas et se bloque lors de la réduction”.

Et est-ce que le Sous-système Windows pour Linux, conçu pour les développeurs, ce n’est pas la première fois qu’il dévoile une toute nouvelle fonctionnalité du système d’exploitation.

En spéculant, le Redmond pourrait utiliser l’émulation sur le sous-système Windows pour Linux comme une base de plus pour apporter des applications Android natives à Windows et Microsoft Store. À la fin de l’année dernière, divers rapports indiquaient que Microsoft travaillait avec des développeurs pour exécuter des applications Android sur Windows sous Projet Latte.

Avec Project Latte, Microsoft permettra aux développeurs de conditionner les applications Android sous forme de fichiers MSIX et de les distribuer via le Microsoft Store. Ensuite, ceux-ci fonctionneraient dans l’émulateur Android.

La question à cet égard est que la plupart des applications Android dépendent des services Google Play, avec quoi ce type d’applications fonctionnerait de manière limitée dans le nouveau système d’exploitation supposé de Microsoft.

Cependant, le PDG de Microsoft, Satya nadella, a déjà souligné lors de la conférence des développeurs Build 2021 que “nous partagerons bientôt l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs”. Ce message accueillait “tous les créateurs à la recherche de la plate-forme la plus innovante, la plus nouvelle et la plus ouverte pour créer, distribuer et monétiser des applications”.

Avez-vous accidentellement supprimé des fichiers de votre ordinateur ou regrettez-vous d’avoir supprimé certains documents dont vous avez maintenant besoin ? Windows a un nouvel outil pour récupérer les fichiers perdus.

Jusqu’à présent, différentes applications Android peuvent être émulées dans Windows 10 grâce à des applications telles que Votre téléphone, bien que cela soit limité à certains terminaux Samsung.