Windows 11 prendra en charge les applications Android de manière native

in

TL;DR

Microsoft a annoncé que la prise en charge de l’application Windows 11 Android arrivera dans la prochaine version de son système d’exploitation PC. Les applications seront disponibles via l’Amazon Appstore. Les applications Android fonctionneront avec les nouvelles fonctionnalités de mise en page de Windows 11.

Les utilisateurs de PC n’auront plus besoin d’utiliser une solution tierce pour exécuter des applications Android sur Windows. Au cours du livestream Windows 11 d’aujourd’hui, la société a annoncé que le système d’exploitation exécutera les applications Android de manière native.

Selon le leader Windows de Microsoft, Panos Panay, les applications Android seront disponibles au téléchargement depuis le Microsoft Store via une version intégrée de l’Amazon Appstore. Une fois installés, ils fonctionneront non seulement sur le système d’exploitation, mais les utilisateurs pourront utiliser les nouvelles mises en page Snap de Windows 11. Cela permettra aux applications de s’exécuter dans une section distincte de l’écran, tandis que d’autres applications Windows, telles que Word ou le navigateur Edge, s’exécuteront sur d’autres sections de la mise en page. La nouvelle fonctionnalité est aidée en partie par un partenariat avec Intel. Windows 11 utilisera la technologie Intel Bridge pour permettre à ces applications de s’exécuter sur des processeurs x86.

Microsoft n’a pas annoncé s’il obtiendrait de l’argent des applications Android payantes de sa version Windows 11 de l’Amazon Appstore. Cependant, le fait que le système d’exploitation puisse exécuter des applications Android sans aide supplémentaire pourrait changer la donne pour les développeurs d’applications. Auparavant, des émulateurs comme BlueStacks étaient nécessaires pour exécuter ces applications sur des PC Windows. Avec la prise en charge native de Windows 11, ces applications pourraient plus facilement étendre leur portée aux dizaines de millions de propriétaires de PC.

Espérons que nous obtiendrons plus d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité au fur et à mesure que Microsoft en dévoilera plus sur la prochaine version de Windows. Windows 11 sera une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10 si leur PC répond aux exigences du système.