Windows 11 proposera également des widgets tiers, mais pas de démarrage | La technologie

Il semble que les widgets tiers mettront un certain temps à accéder au nouveau Windows 11.

L’un des aspects que la communauté des utilisateurs n’a pas du tout apprécié dans cette version filtrée de Windows 11 qui circule sur le réseau, c’est qu’il semble que les nouveaux widgets étaient essentiellement une version mise à jour des “actualités et intérêts” de Microsoft, et que le l’utilisateur n’a pas pu modifier.

En fait, les premiers utilisateurs qui ont enquêté sur le code de Windows 11 divulgué n’ont trouvé aucune indication que les widgets de Windows 11 avaient une API prenant en charge les extensions tierces, ce qui est assez logique étant donné qu’il s’agit d’une version non filtrée mise à jour et probablement. à moitié fini.

Il semble que Windows 11 inclura une nouvelle zone de widgets, en principe uniquement dédié au menu des nouvelles et des intérêts, mais il est entendu que nous pouvons le remplacer par d’autres widgets tiers, mais pas au début.

D’après le leaker Chat qui marche, les widgets Windows 11 proviendront uniquement de Microsoft dans un premier temps, mais des tiers arriveront peu de temps après.

Il semble que ces widgets remplaceraient les tuiles dynamiques, étant capables de personnaliser une zone spécifique et de ne laisser l’accès qu’aux applications qui nous intéressent vraiment.

Il semble que Microsoft accordera une plus grande importance à l’utilisateur pour personnaliser certains aspects, et ce domaine des widgets, en admettant notamment ceux de tiers, Cela pourrait apporter de la fraîcheur à l’interface de l’écran et également faciliter la productivité.

En tout cas, le 24 juin, Microsoft présentera Windows 11, et probablement avec une version plus mise à jour par rapport à la version filtrée et avec une multitude de nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas encore transpiré.