Windows 11 : quand sera-t-il disponible, configuration matérielle requise et tout ce que vous devez savoir

Les utilisateurs devront s’assurer que leur écran est de 9 pouces avec une résolution d’au moins 1366×768 pixels.

Avec le déploiement de Windows 11 par Microsoft six ans après la dernière version de Windows, la mise à jour est sûrement «de nouvelle génération», car la société apporte une refonte massive. D’un tout nouvel écran de démarrage, d’un son de démarrage aux widgets mis à niveau et d’un menu Démarrer centralisé, le dernier système d’exploitation Windows apportera de nombreux changements. À partir de maintenant, Windows 11 sera disponible à des fins de test pour les membres Insider à partir de la semaine prochaine.

Il est à noter que la société propose Windows 11 en tant que mise à niveau gratuite aux utilisateurs « éligibles » de Windows 10 et que la mise à jour gratuite sera disponible d’ici la fin de cette année. De plus, Windows 11 sera préinstallé sur les nouveaux PC. Windows 10 a été lancé en juillet 2015. Il est probable que les clients possédant d’autres systèmes Windows aient la possibilité d’acheter la version mise à jour du système d’exploitation. Cependant, il convient de noter que les utilisateurs ne peuvent installer Windows 11 que s’ils répondent aux exigences matérielles.

Configuration matérielle requise pour Windows 11

Microsoft a défini certaines exigences système minimales que les utilisateurs doivent avoir pour obtenir Windows 11. Il est probable que Windows 11 ne sera pas aussi léger que Windows 10. Pour exécuter la nouvelle mise à jour Windows, les utilisateurs devront disposer d’au moins un processeur 64 bits x86 ou ARM. En plus de cela, il faudra 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Windows 10, en revanche, nécessitait au moins 1 Go de RAM et 16 Go de stockage, ce qui indique que la configuration minimale requise pour Windows 11 est supérieure à celle de sa version précédente.

De plus, les utilisateurs devront s’assurer que leur écran est de 9 pouces avec une résolution d’au moins 1366 × 768 pixels. Ils devront également avoir une prise en charge UEFI, un démarrage sécurisé, une prise en charge TPM 2.0 et des graphiques compatibles DirectX12 ou WWDM 2.x. La taille de l’écran est importante pour que les utilisateurs exécutent Windows 11. Windows 11 exigera que les utilisateurs disposent d’un compte Microsoft et d’une connectivité Internet pour la configuration.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.