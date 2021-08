Windows 11 reçoit de nouvelles applications élégantes de messagerie et de calendrier pour augmenter votre productivité

Avant la sortie de Windows 11 plus tard cette année, Microsoft déploie plusieurs mises à jour des outils de productivité fournis avec son système d’exploitation pour Windows Insiders dans le canal de développement.

Ces nouvelles mises à jour donneront aux Windows Insiders une chance de se familiariser avec le nouveau langage de conception de Windows 11 et le géant du logiciel déploie une version mise à jour de ses applications Snipping Tool, Calculator, Mail et Calendar.

Lors de la livraison de Windows 11, les applications classiques Snipping Tool et Snip & Sketch seront remplacées par une nouvelle application Snipping Tool qui prend les meilleurs aspects des deux pour offrir une expérience de capture d’écran encore meilleure. L’outil de capture de Windows 11 comprend également de nouveaux visuels avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le raccourci clavier Win + SHIFT + S de Snip & Sketch ainsi qu’une nouvelle page de paramètres.

Désormais, après avoir pris une capture d’écran, les utilisateurs de Windows 11 pourront annoter, recadrer et ajouter d’autres modifications à leurs images sans avoir à ouvrir une autre application. Il convient également de noter que le nouvel outil de capture apparaîtra en mode sombre si votre système d’exploitation est configuré pour l’utiliser. Cependant, les utilisateurs pourront choisir le thème qu’ils souhaitent utiliser à partir de la page des paramètres de l’application.

Applications Calculatrice, Courrier et Calendrier

L’application Calculatrice fait également peau neuve pour Windows 11 et inclut même un nouveau paramètre de thème d’application, tout comme l’outil Capture. Cependant, Microsoft a réécrit l’application en C# afin que davantage de personnes puissent y contribuer sur GitHub.

La nouvelle application Calculatrice semble être le compagnon idéal de la rentrée scolaire, car elle comprend à la fois une calculatrice standard et une calculatrice scientifique plus puissante pour les mathématiques complexes. Le mode programmeur, quant à lui, offre des fonctionnalités riches pour les programmeurs et les ingénieurs. Un outil de conversion a également été ajouté à l’application Calculatrice qui permet aux utilisateurs de convertir entre plus de 100 unités et devises différentes.

Enfin, les applications Mail et Calendrier de Microsoft ont également été mises à jour avec un nouveau style visuel qui inclut des coins arrondis et d’autres ajustements pour les faire ressembler à Windows 11. Tout comme avec les applications Snipping Tool et Calculator, les mises à jour Mail et Les applications de calendrier peuvent refléter votre thème Windows.

Alors que Windows Insiders peut tester ces applications mises à jour maintenant, Microsoft prévoit de publier prochainement encore plus de mises à jour pour les applications natives de Windows 11.