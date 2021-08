Windows 11 rend la configuration du navigateur par défaut plus difficile que nécessaire

Si vous pensiez que la controverse sur les exigences matérielles de Windows 11 était la chose la plus ennuyeuse à propos du nouveau système d’exploitation, vous serez surpris. Il semble que Microsoft ait rendu la configuration des navigateurs Internet par défaut dans Windows 11 beaucoup plus difficile qu’elle ne devrait l’être. Le processus est si peu convivial que même les utilisateurs Windows les plus avertis seront ennuyés de faire face aux obstacles introduits par Microsoft. Inutile de dire que les concurrents ne sont pas contents. Là encore, cela ne devrait pas être un choc majeur, venant d’une entreprise qui a eu sa juste part de problèmes antitrust de navigateur Internet dans son passé Windows.

Un nouveau rapport de The Verge explique que changer de navigateur par défaut n’est pas suffisant pour garantir que la même application gère tout votre trafic Internet.

Malgré la configuration d’une alternative à Microsoft Edge, vous devrez peut-être modifier davantage de paramètres pour vous assurer que tous les fichiers qu’un navigateur Internet peut ouvrir atteindront le navigateur que vous souhaitez gérer.

Le navigateur Internet par défaut de Windows 11

Microsoft Edge est le navigateur Internet par défaut de Windows 11. Le propre navigateur basé sur Chromium de Microsoft offrira une expérience similaire à Chrome de Google ou au navigateur Brave. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs, même ceux qui sont habitués à Chrome. Mais les utilisateurs doivent absolument pouvoir passer à n’importe quel navigateur Internet qu’ils souhaitent.

Microsoft vous permet toujours de le faire. La société ne rendra probablement jamais impossible la définition d’un navigateur Internet par défaut différent. Mais Windows 11 permet à Microsoft d’y arriver presque.

The Verge explique que vous devrez porter une attention particulière à l’invite vous demandant si vous souhaitez définir un nouveau navigateur par défaut. L’invite apparaît lorsque vous installez le navigateur et ouvrez un lien pour la première fois. Vous devrez cocher la case Toujours utiliser cette application pour vous assurer que le nouveau navigateur devient le navigateur par défaut.

Les applications par défaut

Oublier la coche vous enverra à un endroit où la plupart des utilisateurs de Windows ne veulent pas être. Les navigateurs concurrents vous inviteront à les définir par défaut. Mais le processus implique une autre étape fastidieuse.

Windows 11 apporte des modifications à la façon dont les applications par défaut sont attribuées. Cela signifie que vous devrez associer manuellement les fichiers au navigateur par défaut. La liste comprend : “HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS”.

The Verge a testé Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi et Brave sur Windows 11. Seul Firefox définit les valeurs par défaut sans que l’utilisateur accède à la section par défaut de Windows 11. Les dirigeants de Firefox, Opera, Vivaldi et Brave ont tous critiqué l’approche de Microsoft pour Windows. 11 — leurs réactions sont disponibles sur ce lien.

Commentaires sur Windows 11 pour Microsoft

Mais attends, ça devient pire. Windows 11 dispose d’un widget de recherche dans la barre des tâches qui poursuit le travail que Microsoft a commencé dans Windows 10. Le widget de recherche Windows 11 continue d’envoyer les utilisateurs vers Microsoft Edge plutôt que vers le navigateur par défaut.

Microsoft a expliqué à The Verge que la nouvelle approche concernant les navigateurs par défaut de Windows 11 donne aux utilisateurs plus de contrôle sur les applications Windows 11.

“Avec Windows 11, nous mettons en œuvre les commentaires des clients pour personnaliser et contrôler les valeurs par défaut à un niveau plus granulaire, en éliminant les catégories d’applications et en élevant toutes les applications au premier plan de l’expérience par défaut”, a déclaré un porte-parole de Microsoft au blog. « Comme en témoigne ce changement, nous écoutons et apprenons constamment et accueillons les commentaires des clients qui contribuent à façonner Windows. Windows 11 continuera d’évoluer au fil du temps ; si nous apprenons de l’expérience utilisateur qu’il existe des moyens d’apporter des améliorations, nous le ferons. »

Windows 11 est actuellement en version bêta. Les initiés qui pourraient être tombés sur ces problèmes de navigateur Internet par défaut fourniront, espérons-le, des commentaires à Microsoft. Et l’entreprise fera, espérons-le, les changements appropriés.