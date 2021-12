Windows 11 se veut le système d’exploitation le plus accessible grâce à cette nouvelle fonctionnalité | La technologie

Pouvoir contrôler Windows 11 par la voix brisera une énorme barrière pour tous ceux qui, en raison de leurs problèmes moteurs, ne peuvent pas se connecter normalement à un ordinateur. Le revers de la médaille est qu’il leur faudra attendre presque un an pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Windows 11 continue de se mettre à jour pour corriger tous les bugs qui, depuis le début, ont gâché l’expérience d’un système d’exploitation venu révolutionner le monde du PC.

Heureusement pour tous ceux qui utilisent Windows, Microsoft fait un excellent travail de correction et de mise à jour.

Et précisément aujourd’hui Nous parlons de la version 22H2 de Windows 11, qui comprend une série de changements pratiques comme le réglage de l’interface utilisateur, l’amélioration de la personnalisation et, le plus important de tout le patch, une nouvelle fonction d’utilisation via des commandes vocales.

Cet ajout vous devez le télécharger depuis le Microsoft Store, mais une fois téléchargé, vous pouvez utiliser Voice Access en l’activant dans la section Accessibilité du menu Paramètres de Windows 11.

Cette fonctionnalité va permet d’ouvrir des applications telles que Word et Excel, par exemple, des choses qui peuvent déjà être faites avec l’assistant vocal de Microsoft, Cortana.

Cependant, Voice Access peut également être utilisé pour émettre des commandes spécifiques, cliquez avec le bouton droit sur les applications ou faites défiler vers le haut et vers le bas sur une page Web.

Le dommage c’est que ce module complémentaire est uniquement pour les initiés, qui ont les versions préliminaires de Windows bien avant le reste des utilisateurs.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre du tout de Windows 10 ou de Windows Update.

Cela signifie que les utilisateurs ayant des problèmes moteurs ou d’autres handicaps Ils devront attendre octobre 2022 pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. C’est 10 mois d’attente pour quelque chose qui semble fonctionner.

Nous espérons qu’à l’heure actuelle, Microsoft prend cette fonctionnalité au sérieux et qu’elle l’implémente correctement dans le système d’exploitation, étant vraiment un outil utile et différenciant pour ceux qui en ont le plus besoin.