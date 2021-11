Windows 11 se veut l’OS le plus sûr et annonce une mise à jour de son antivirus | La technologie

Depuis que Windows Defender est arrivé sur nos ordinateurs, beaucoup d’entre nous ont cessé d’utiliser des applications tierces pour se protéger au quotidien et Microsoft a décidé de mieux servir le nouveau Windows 11.

Comme vous le savez bien, Windows 11 est officiellement arrivé le 5 octobre, il y a près d’un mois, et pendant ce temps, le système d’exploitation de Microsoft s’est amélioré. C’est maintenant au tour de l’antivirus qui vient en standard dedans.

Microsoft a annoncé un nouveau produit de sécurité baptisé Microsoft Defender for Business, qui vise à apporter une couche de sécurité supplémentaire aux petites et moyennes entreprises avec un cryptage de bout en bout.

Comme expliqué dans le blog de Microsoft, le nouvel antivirus est spécialement conçu pour les organisations de moins de 300 employés.

Microsoft Defender for Business, comme ce service est désormais appelé, aide à protéger les entreprises contre les menaces de cybersécurité, y compris les logiciels malveillants et les ransomwares sur les appareils Windows, macOS, iOS et Android.

Et comme bonne nouvelle, Microsoft propose déjà une version révisée de Microsoft Defender pour PC qui intégrera une partie de la sécurité des terminaux (connu sous le nom de point final) niveau entreprise aux utilisateurs à domicile, leur permettant de surveiller leurs appareils non Windows via un seul tableau de bord.

Maunder explique que Microsoft Defender for Business permettra aux PME de configurer et de gérer la sécurité de leurs terminaux via une interface simplifiée et il offrira également une enquête et une correction automatisées.

L’outil est conçu pour être en phase avec les besoins des PME et offre des fonctionnalités de gestion des menaces et des vulnérabilités, aidant les clients à identifier et à corriger les vulnérabilités et les erreurs de configuration des logiciels.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Microsoft Defender for Business aussi disposer de capacités de détection et de réponse aux points de terminaison (EDR) et utiliser des alertes de détection et de réponse pour aider les clients à identifier et à éliminer les menaces persistantes.

De plus, les clients peuvent automatiser Defender for Business pour effectuer automatiquement des tâches de correction.